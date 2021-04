Asia Argento difende Vera Gemma: “La vogliono fuori perché è una leader”

Asia Argento prende le difese di Vera Gemma

Lunedì in prima serata su Canale 5 è andato in onda il dodicesimo appuntamento de L’Isola dei Famosi. Una puntata ricca di colpi di scena, ma soprattutto di contrasti e cambiamenti. Le due naufraghe in nomination, ovvero Vera Gemma e Fariba Tehrani, prima di venire a conoscenza chi di loro doveva lasciare per sempre l’Honduras, si sono confrontate per l’ennesima volta con gli altri naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi.

A mettersi dalla parte dell’attrice romana oltre all’opinionista milanese Tommaso Zorzi è stata anche la sua cara amica Asia Argento. Quest’ultima presente in studio insieme a Giulia Salemi, riferendosi al fatto che la concorrente venga spedita sempre in nomination ha affermato: “La vogliono fuori perché è una leader”.

L’ex di Morgan elogia la sua amica

Nella nuova puntata della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera sulla rete ammiraglia Mediaset, nello studio di Cologno Monzese erano presenti Giulia Salemi e Asia Argento.

L’attrice romana essendo una cara amica di Vera Gemma, chiamata in causa dalla conduttrice Ilary Blasi ha risposto a questa domanda che quest’ultimo le ha fatto: “Cosa dà fastidio ai naufraghi di Vera?”. La figlia del noto regista horror ha risposto in questo modo: “E’ sincera una leader Vera, e quindi non facendo i giochetti del gruppo ed essendo una persona che sta bene con se stessa, questo dà fastidio“.

Asia Argento stupita da Vera Gemma

A L’Isola dei Famosi 15 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere la reazione di Vera Gemma alla nomination diretta della leder del gruppo, Francesca Lodo. A quel punto la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto ad Asia Argento quale sarebbe stata la sua reazione se una cosa del genere fosse accaduta a lei. L’attrice romana ha affermato di essere rimasta molto sorpresa dalla reazione dell’amica, visto che ha un carattere forte.

“Sono molto stupita da Vera, quella Francesca ha sbroccato”, ha affermato l’ex di Morgan. Mentre l’opinionista ha prontamente confessato cosa pensa della naufraga che poi ha perso al televoto: “Non credo che non capiscono Vera, la temono. Credo che sia l’avversario più temibile. Io avrei paura di lei”. L’attrice capitolina ha detto di pensarla esattamente come il rampollo meneghino: “Bravo sono d’accordo, lei è una vincente”.