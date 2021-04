Isola dei Famosi, Matteo Diamante fa piangere Manuela Ferrera: “Ha fatto bruciare il riso”

Matteo Diamante già leader a L’Isola dei Famosi 15

Nonostante sia arrivato in Honduras da solo una settimana, Matteo Diamante è già protagonista e soprattutto leader dell’Isola dei Famosi 15. Ovviamente del gruppo degli arrivisti, ai quali si sono aggiunti altri quattro naufraghi dei veterani. Appena giunto sulla Playa giovedì scorso, ancora prima di fare le presentazioni ufficiali con coloro che sarebbero diventati i suoi compagni d’avventura, l’ex Pupo ha deciso di trovare dei pali necessari per costruire una capanna per lui e le altre tre naufraghe approdate nel reality show di Canale 5.

Successivamente ha messo al sicuro il fuoco, vinto attraverso una prova e sottraendolo ai rivali. Ma la situazione è cambiata col passare dei giorni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La forte discussione con Manuela Ferrera

Le altre tre naufraghe arrivate sull’isola insieme a Matteo Diamante si sono messe a disposizione del loro compagno d’avventura aiutandolo in tutto quello che c’era bisogno di fare. Ma a distanza di qualche ora di convivenza, sono nate le prime discussioni. Nello specifico, a mettere in crisi il gruppo degli arrivisti ci ha pensato proprio l’ex meteorina del Tg4, Manuela Ferrera che è finita nel mirino degli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi 15.

In pratica, l’ex partecipante de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha perso le staffe perché la soubrette ha fatto bruciare il riso nella pentola. Questa dimenticanza ha fatto scaturire un’accesa lite in Honduras perché la ragazza si è sentita offesa e ferita nell’orgoglio.

Manuela Ferrera scoppia a piangere e perde le staffe

La sua reazione? A L’Isola dei Famosi 2021 Manuela Ferrara è andato di matto al punto di iniziare a piangere e discutere con tutti i suoi compagni d’avventura. In particolare con l’ex Pupo Matteo Diamante, colpevole secondo lei di averla lasciata al digiuno, e finendo poi per lasciare il suo posto tra gli arrivisti e unirsi agli altri concorrenti poco distanti.

Ultimamente il ragazzo ha avuto modo di mettersi a suo agio in Honduras, in particolare con Vera Gemma, uscita nella serata di lunedì dopo aver perso il televoto contro Fariba Tehrani. E se in tanti pensavano che l’attrice romana avesse adocchiato il nuovo arrivato dovranno ricredersi, a quanto pare la cara amica di Asia Argento è super innamorata del suo Jedà.