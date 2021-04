Tina Cipollari ha mentito sul trasloco: “Non è vero che vado a Torino, io sono a Roma” cosa è successo

Tina Cipollari ha fatto una strana quanto inaspettata confessione sui social in merito al trasloco che la starebbe tenendo occupata in questo periodo. Nel corso di una precedente puntata di Uomini e Donne, l’opinionista aveva motivato la sua assenza dallo studio attribuendo la colpa al trasferimento da Roma a Torino.

Per questioni private, infatti, la dama ha ammesso di dover cambiare città, tuttavia, la verità non sembra essere questa. Poche ore fa, la vamp ha rivelato che questa è una bugia. Vediamo cosa è emerso.

La confessione di Tina sul trasloco

Nel corso della giornata di oggi, Tina Cipollari si è recata presso un centro estetico per cambiare il colore delle sue unghie ed ha parlato del recente trasloco. L’estetista che si è occupata di lei ha registrato delle Instagram Stories per immortalare il momento. Nel frattempo, ne ha approfittato anche per fare un po’ di pubblicità al suo negozio. Ad ogni modo, dopo aver mostrato il risultato finale della manicure fatta sulle mani dell’opinionista, quest’ultima ha fatto una confessione. La ragazza che le ha fatto la manicure le ha chiesto di essere più esplicita in merito al trasferimento.

A quel punto, allora, con fare parecchio lapidario, Tina ha svelato che non è vero che si trasferirà a Torino. La dama, infatti, ci ha tenuto a ribadire che resterà a Roma. Nell’apprendere queste parole, però, la sua interlocutrice le ha chiesto per quale ragione allora avesse detto di dover cambiare città. Messa alle strette, l’opinionista ha liquidato la ragazza che la stava inquadrando ed ha cambiato discorso. (Continua dopo la foto)

Perché la Cipollari ha mentito?

L’estetista si è messa a ridere e poi ha chiosato l’argomento dicendo che le precedenti affermazioni di Tina Cipollari sul trasloco fossero delle battute. L’opinionista ha annuito e poi il video si è interrotto. In effetti, attualmente la donna risulta essere a Roma, ma allora, per quale ragione continua a non essere presente durante le puntate di Uomini e Donne? I fan hanno cominciato a farsi e a fare alla diretta interessata delle domande.

La Cipollari, però, è sembrata alquanto reticente sulla questione. Lo scorso week-end sono state effettuate delle nuove registrazioni del talk show pomeridiano e non è chiaro se la donna abbia preso parte o meno alle riprese. Non ci resta che attendere per avere qualche informazione in più.