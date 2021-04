Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Giacomo e Massimiliano in tilt

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito ampiamente alle vicende inerenti il trono over e quello di Samantha, pertanto, nella puntata di oggi pomeriggio verrà dato spazio a Giacomo e Massimiliano. Specie il primo sta affrontando un momento molto particolare in quanto si trova molto bene con entrambe le corteggiatrici.

Massimiliano, invece, dovrà decidere cosa fare con Eugenia. Il ragazzo non può continuare a tenere in bilico la dama, la quale è palesemente cotta di lui. Scopriamo, dunque, quello che accadrà.

Riflessioni per i tronisti nella puntata di oggi

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che al centro della scena ci saranno Giacomo e Massimiliano, a cui non è stato dato molto spazio nei giorni passati. Durante la messa in onda di ieri, Martina ha preso la parola per spiegare al tronista di essere molto presa da lui e di aver apprezzato l’esterna che hanno trascorso insieme. Allo stesso tempo, però, talvolta si sente inibita nelle reazioni a causa del troppo interesse che nutre nei suoi confronti.

Il tronista è stato ben lieto di accogliere il grido d’aiuto della ragazza, tuttavia, ancora non riesce a decidere chi tra lei e Carolina preferisca. Nel corso della puntata odierna vedremo, dunque, come saranno andate le sterne con le due ragazze. Per quanto riguarda Massimiliano, invece, il ragazzo ha richiamato Eugenia in quanto si è detto interessato a lei. L’attrazione che nutre per le atre due corteggiatrici, però, sarà decisamente maggiore.

Decisioni in arrivo a Uomini e Donne

Il suo comportamento, dunque, porterà Eugenia a fare delle valutazioni. Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, quindi, vedremo se tra i due c’è stato un altro incontro durante il quale hanno avuto la possibilità di chiarire le cose. Per quanto riguarda gli over, invece, Gemma sta continuando a dilettarsi con la conoscenza di Aldo. Tra i due, però, non sembra essere scoccata la scintilla, per tale ragione, la dama paleserà la volontà di restare solo amici.

Con Roberto, invece, la situazione è ben più difficile. In questo caso, infatti, è il cavaliere a non voler proseguire la conoscenza della dama. Il fatto che la Galgani non riesca ad instaurare conoscenze stabili sta cominciando a demoralizzare parecchio la dama. L’entusiasmo che ha sempre mostrato sta affievolendo, che presto prenda la decisione di andare via? Vedremo.