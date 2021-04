Diletta Leotta furiosa su IG: “Trattata come una mangiauomini, ora basta, mia nonna…” ecco la verità (FOTO)

In queste ore, Diletta Leotta si è resa protagonista di un post su Instagram in cui ha sbottato furiosa per tutti i gossip circolati in rete in questo periodo. La conduttrice sportiva è finita sulla bocca di tutti per la relazione con Can Yamana e per la sua conseguente ipotetica crisi.

Successivamente, poi, è stata accusata di avere un amante, Ryan Friedkin. Ebbene, dopo essere sempre rimasta in silenzio, la donna adesso ha deciso di parlare e di raccontare tutta la verità sulla sua vita sentimentale.

I motivi che hanno spinto Diletta Leotta a sbottare furiosa

Diletta Leotta ha sbottato furiosa sui social per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. La giornalista ha esordito dicendo di essere rimasta sempre in silenzio sulle faccende private e di aver preso ogni questione sempre con il sorriso. Adesso, però, a suo avviso si è toccato davvero il fondo. A far scatenare l’ira della protagonista sono stati alcuni giornali sui quali è citato un ipotetico flirt tra la donna e Ryan Friedkin. Dinanzi questo ennesimo gossip, la protagonista ha deciso di intervenire.

A tal proposito, ha smentito categoricamente l’esistenza di un flirt. La Leotta ha detto di non sentirsi più libera di incontrare un amico e di andare a pranzo insieme a lui perché già sa che i paparazzi sono dietro l’angolo pronti a creare finti gossip. Già che si è trovata, poi, Diletta ha speso qualche parola anche sulla storia d’amore con Can. A tal proposito ha ribadito che il loro legame non sia affatto una trovata pubblicitaria per generare sgomento, anzi.

La storia con Can e il dispiacere per sua nonna

I due sono estremamente innamorati e felici. In più, il volto di DAZN ha spiegato di non essere andata in Turchia con il suo compagno solo a causa della pandemia e non in virtù di una discussione avuta con lui o, peggio ancora, di una separazione. Nel corso del suo sfogo da donna furiosa e ferita nell’orgoglio, Diletta Leotta ha detto di essere stata dipinta come una mangiauomini, cosa che non può assolutamente tollerare.

Lei è una persona come tutte le altre che, soprattutto, ha una famiglia alle spalle che resta molto male nell’apprendere certe notizie. Nello specifico, il riferimento della dama è andata a sua nonna, la quale finisce sempre per credere a tutto ciò che legge sui giornali. Per tale motivo, la protagonista ha chiesto un po’ di rispetto, specie per la signora anziana.