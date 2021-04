Uomini e Donne, anticipazioni del 28 aprile: Giacomo e Massimiliano in confusione

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su sulla rete ammiraglia Mediaset va in onda un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Nell’episodio di ieri il pubblico ha avuto modo di vedere il racconto di alcune storie del Trono over. Nello specifico al centro dello studio si è accomodato ancora una volta il cavaliere Luca a la dama che sta frequentando e non sono mancate nuove polemiche.

Subito dopo è stato il turno di Biagio che sta continuando a conoscere una donna del parterre senior. Durante il suo racconto è intervenuta anche la sua ex Gemma Galgani scatenando la rabbia della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 28 aprile 2021? Andiamo a vedere nel dettaglio nel dettaglio cosa accadrà in studio.

Trono classico: il percorso contorto di Massimiliano

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne dicono che, come ogni giorno, Maria De Filippi inviterà al centro dello studio sia protagonisti del Trono classico che quello senior. Nel dettaglio, dopo aver parlato di Luca e Biagio, entrambi cavalieri dell’over, sarà il turno di Massimiliano Mollicone. Il giovane si ritroverà anche in questa nuova puntata del dating show di Canale 5 tra l’incudine e il martello. Il motivo?

Ormai il suo percorso sta giungendo quasi al termine, dunque sta diventando sempre più difficile capire che tra le due spasimanti rimaste per lui dovrà scegliere. Stesso problema per l’altro tronista Giacomo che sarà molto confuso su cosa fare. Ma le anticipazioni su U&D non sono terminate qui.

Il percorso di Giacomo e le conoscenza tra dame e cavalieri

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda martedì 28 aprile 2021, svelano anche che oltre a Massimiliano Mollicone, la conduttrice chiamerà al centro dello studio anche Giacomo. Quest’ultimo in settimana ha realizzato delle esterne con le due corteggiatrici rimaste, tra cui Eugenia che dopo aver deciso di lasciare il programma è tornata nuovamente.

Il gesto del tronista fa sospettare che quest’ultima potrebbe essere la sua scelta. Sarà davvero così? Gli spoiler dicono anche che Maria De Filippi chiamerà al centro del parterre anche altri protagonisti del Trono over per capire come procedono le loro frequentazioni. Anche stavolta non mancheranno le discussioni e gli interventi da parte di Tina Cipollari, in collegamento da casa sua, e Gianni Sperti.