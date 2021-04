Isola dei Famosi, problema tra i naufraghi: “Hanno vomitato tutti” (VIDEO)

Gilles Rocca fa piangere Francesca Lodo: il motivo

In occasione della 12esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 è scoppiato il caos in Honduras per il rifiuto da parte di Gilles Rocca di fare una prova di apnea. Il vincitore di Ballando con le Stelle, infatti, doveva baciare Francesca Lodo sott’acqua che avrebbe permesso ad entrambe di poter mangiare un bel piatto di spaghetti all’amatriciana.

L’attore romano però, spiazzando tutti i presenti, e soprattutto la conduttrice Ilary Blasi, ha detto di no per non suscitare reazioni della compagna, Miriam Galanti che lo guardava da casa.

Ovviamente questa decisione ha fatto scoppiare a piangere la soubrette sarda. Nonostante per lavoro ha dato diversi baci alle partner, stavolta si è tirato indietro, commentando così: “Non sono integro a livello mentale, ho dei deficit. La cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose”. (Continua dopo il video)

Botta e risposta tra l’attore romano e Ilary Blasi

A quel punto è intervenuta la conduttrice Ilary Blasi che ha ritenuto troppo esagerato il comportamento del naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, ma anche di Tommaso Zorzi che a microfono spento ha detto che l’attore è insopportabile. La padrona di casa si è gettata sul pavimento dello studio di Cologno Monzese e tale immagine è diventata immediatamente virale sul web.

“Hai paura che le puzza l’alito? Per colpa tua Francesca non mangia”, ha affermato la moglie di Francesco Totti, che però non è riuscita a far cambiare idea al vincitore di Ballando con le Stelle che è rimasto fermo sulla sua decisione. Anche il rampollo meneghino, opinionista del reality show di Canale 5, ha detto: “Un pò di zuccheri ti sarebbero serviti”.

Gilles Rocca confida che molti naufraghi hanno vomitato dopo le prove ricompense

Vedendo gran parte della gente contro di lui, Gilles Rocca ha fatto sapere: “Hanno vomitato tutti con la pasta non va bene”. Ma non è finita qui, visibilmente furioso il naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha affermato: “Fidatevi che 150g di pasta strozzati così.. hanno vomitato tutti, in tutte le prove ricompensa, sono andati tutti quanti al bagno. Vomitano tutti! Non dite solo quello che vi pare“. A quel punto la conduttrice Ilary Blasi, abbastanza indispettita ha immediatamente cambiato argomento, dicendo: “Va bene”.