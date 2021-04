Andrea Zenga accusato di aver tradito Rosalinda Cannavò, lei replica: “Ormai sono abituata leggere di tutto”

C’è una terza incomoda tra Zenga e la Cannavò?

Un paio di settimane fa un noto profilo Twitter ha sganciato una bomba mediatica sulla coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ovvero si tratta di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Secondo quel account social, tra i due ex gieffini ci sarebbe una terza incomoda, ossia una facoltosa donna matura che l’avrebbe aiutato ad entrare nel reality show di Canale 5.

Secondo il profilo, inoltre, l’attrice siciliana e l’agente immobiliare non starebbero nemmeno insieme e la loro relazione sentimentale sarebbe solamente una costruzione, come quelle con Garko e Morra. In una recente su Instagram, la 28enne messinese ha riso su queste assurde indiscrezioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno confidato i due.

Rosalinda Cannavò sbotta su Instagram e lancia una frecciatina

Stanca di leggere castronerie sul web e sui vari social network, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha rotto il silenzio smentendo categoricamente il rumor circolato fino oggi. Ovvero di una possibile amante di Andrea Zenga.

“Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati.

Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake. La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto“, ha fatto sapere la 28enne messinese.

L’intervento di Andrea Zenga

OItre a Rosalinda Cannavò, anche il suo fidanzato Andrea Zenga l’ha presa a ridere. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram l’ex gieffino ha detto: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, bò“. Il modello e agente immobiliare aveva anche smentito nettamente la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore.