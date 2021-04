Akash Kumar spara a zero su Raz Degan: “Sono 10 volte più bello di lui”

Akash Kumar ospite a Casa Chi

Nella nuova puntata di Casa Chi in collegamento c’era ancora una volta Akash Kumar, lex naufrago de L’Isola dei Famosi. Durante l’intervista il 29enne di origine indiane ha sparato a zero su un concorrente che nel 20217 è riuscito a vincere il reality show che si svolge in Honduras isolandosi dal resto del gruppo.

Stiamo parlando di Raz Degan. Alla domanda della conduttrice Azzurra Della Penna se per caso la sua Isola si fosse ispirato all’ex compagno di Paola Barale, il modello dagli occhi di ghiaccio si è alterato sbottando contro quest’ultimo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

L’ex naufrago indiano dice di essere dieci volte più bello di Degan

Ospite in un nuovo appuntamento di Casa Chi, Akash Kumar si è scagliato contro il vincitore de L’Isola dei Famosi 2017. Lui ha asserito che non ha assolutamente bisogno di essere o imitare Raz Degan perché lui ha la sua personalità.

“Lui ha la sua carriera io ho la mia. Io a sei anni ero in campagna Benetton e invece lui è partito con lo Jägermeister, capito? E io non copio proprio nessuno. Nella vita mai, non devo fare Gabriel Garko o Raz Degan. Se devo dirla tutta penso di essere dieci volte più bello di lui, scusami è. Sono un metro e novantuno, ve lo ricordo bene. Se voi mi dite che volevo fare Raz Degan 2 allora io vi rispondo”, ha tuonato il 29enne di origini indiane.

Akash Kumar contro Raz Degan

Lo sfogo di Akash Kumar a Casa Chi non è terminato qui. Infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha detto anche di conoscere Raz Degan e fa molto il buddista e induista, mentre lui è indiano ed è induista. Nella sua religione non c’è scritto che il cibo non va condiviso con gli altri compagni.

“Io vedevo delle scene che lui prendeva il cibo e… allora non puoi dire che sono Raz Degan, io sono la persona più buona del mondo. Io sono induista, se volevate che facessi il Raz Degan, potevo farlo. Però non sono fatto così. Non mi è piaciuta la sua Isola. Mi ricordo una scena che lui ha preso il cibo e l’ha buttato per terra con i suoi compagni che stavano morendo di fame e lì non sei umano”, ha concluso il 29enne.