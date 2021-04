Manuela Ferrera provoca Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser mi guarderà sono un belvedere” (FOTO)

Giovedì Ignazio Moser sbarcherà a L’Isola dei Famosi 2021

Lunedì scorso, in occasione della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 15 la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che giovedì in Honduras sbarcherà u altro concorrente. Ovviamente si tratta di Ignazio Moser, ex ciclista trentino ed ex concorrente del suo Grande Fratello Vip.

Il modello prima di accettare la proposta della produzione ha tentennato un po’ perché la sua fidanzata Cecilia Rodriguez non voleva che andasse via. Il motivo? Perché la sorella di Belen sarebbe troppo gelosa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato la soubrette Manuela Ferrera in una nota rivista di gossip.

Manuela Ferrera lancia una provocazione a Cecilia Roriguez

A quanto pare, quello di giovedì sarà l’ultimo ingresso di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che terminerà nella prima settimana di giugno. Un ingresso molto atteso visto che a causa di un ritardo di volo l’ex gieffino ha perso la coincidenza con Città del Messico.

Inoltre, il suo arrivo in spiaggia porterà sicuramente una ventata di freschezza e novità e anche un po’ di gossip. Il motivo? Prima di partire l’ex meteorina del Tg4 Manuela Ferrera ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo Tv nella quale ha lanciato una provocazione a Cecilia Rodriguez. (Continua dopo la foto)

Cecilia Rodriguez molto gelosa del suo Ignazio Moser

Intervistata dal noto periodico diretto da Riccardo Signoretti, la naufraga Manuela Ferrera che di recente ha pianto per il rimprovero di Matteo Diamante, ha detto: “Ignazio Moser mi guarderà. Sono un belvedere!”. Sembra proprio che l’ex fidanzata di Biagio D’Anelli voglia scherzare col fuoco visto che Cecilia Rodriguez sarebbe molto gelosa e sarebbe stata ad un passo anche dall’impedire al compagno di vita di partecipare a L’Isola dei Famosi 2021.

“Cecilia non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“, si legge sulla nota rivista. Cosa accadrà in Honduras? Staremo a vedere cosa accadrà appena i due prenderanno confidenza. Nel frattempo, ecco una foto dei due innamorati: