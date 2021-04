Karina Cascella affonda Natalia Paragoni e Zelletta per l’incidente intimo: “Che ca**o ce ne frega a noi” (VIDEO)

Natalia Paragoni e la confidenza intima su Andrea Zelletta

Qualche giorno fa, attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram Natalia Paragoni ha fatto sapere a tutti i follower di aver avuto uno strappo muscolare: Fin qui nulla di strano se non fosse che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attribuisse la causa dell’infortunio alla troppa attività intima col fidanzato Andrea Zelletta.

In poche parole i due razzi che si sono conosciuti nel dating show di Maria De filippi hanno recuperato il tempo perso, quasi sei mesi, per l’assenza di lui impegnato al Grande Fratello Vip 5. La rivelazione ha scatenato l’ironia dei social, in particolare Twitter, ma anche numerose critiche. Tra quelli che hanno rimproverato la Paragoni c’è anche Karina Cascella.

L’opinionista si scaglia contro la coppia nata a U&D

Infatti, attraverso una serie di Stories sul suo account Instagram Karina Cascella si è scagliata contro Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta, coppia nata al Trono classico di Uomini e Donne. L’opinionista, che recentemente ha dichiarato che non andrà più nei programmi di Barbara D’Urso non ha usato mezze misure.

“Andreuccio si è dato da fare e il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più . Che tristezza. Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia. Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato? E che cavolo ce ne frega a noi, non ce lo metti?”, ha affermato l’ex corteggiatrice di U&D. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Karina Cascella critica Natalia ed Andrea

Ma lo sfogo di Karina Cascella su Instagram non è finito qui. Infatti, criticando sempre la coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha fatto intendere che a nessuno interessa cosa fanno loro due sotto le lenzuola del loro letto.

“Ma sapete perché faccio questo discorso, questo ragionamento? Perché secondo me si sta superando un po’ il limite. Questa moda di spiattellare tutto nei dettagli più intimi, secondo il mio modesto parere non viene fatto perché si ha voglia di condividere o mandare certi messaggi. Chi condivide tutto, tutto lo fa esclusivamente per creare hype intorno al proprio profilo e per cercare più argomenti possibili per cercare di coinvolgere più persone. Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. A me questa roba non mi piace sono sincera. Per il mio modesto parere è così. Però è anche brutto perché tu sei disposto veramente a svenderti”, ha concluso l’opinionista ed influencer.