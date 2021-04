Isola, Rosaria Cannavò in lacrime nel fuori onda: “Io fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia?”

Tensione nel fuori onda de L’Isola dei Famosi 15

Durante un fuori onda della 12esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 una naufraga entrata da poco è scoppiata a piangere davanti ai suoi compagni d’avventura e l’inviato Massimiliano Rosolino. Stiamo parlando di Rosaria Cannavò, entrata da poco nel reality show di Canale 5 insieme a Matteo Diamante, Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia.

L’ex di Antonio Cassano ha avuto un crollo e purtroppo a causa del poco tempo a disposizione la padrona di casa Ilary Blasi non ha potuto approfondire la vicenda. Ma cosa è accaduto alla soubrette? Andiamo a vedere nel dettaglio il vero motivo delle sue lacrime.

La pesante insinuazione di Manuela Ferrera su Gilles e Rosaria

La vicenda in questione è stata mostrata il giorno seguente, ovvero nel daytime de L’Isola dei Famosi 15 in onda su Canale 5. In pratica, Rosaria Cannavò è scoppiata a piangere per colpa di alcune allusioni fatte in diretta dalla compagna d’avventura Manuela Ferrera. Infatti, durante la diretta del lunedì davanti a milioni di telespettatori aveva detto: “Rosaria è stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per far veglia sul fuoco”.

Una confessione che ha fin da subito indispettito sia la ragazza che Rocca, visto che entrambi sono felicemente fidanzati. Ne sanno qualcosa il pubblico che da 40 giorni vedono l’ex vincitore di Ballando con le Stelle menzionare di continuo la sua compagna di vita. Per tale ragione alla naufraga sono scese le lacrime agli occhi.

Rosaria Cannavò sbrocca nel fuori onda

Nel fuori onda mostrato nella fascia pomeridiana su Canale 5 dedicata a L’Isola dei Famosi 2021, Rosaria Cannavò in lacrime è sbottata così: “Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato tre ore… C’è qualcosa che non va”.

A consolare la naufraga c’hanno pensato Angela Melillo e Valentina Persia, facendole capire che questa mossa porterà sicuramente Manuela Ferrera in nomination. Quest’ultima da quando è sbarcata in Honduras ha litigato con tutto il gruppo degli Arrivisti perché invece di dare una mano, secondo i suoi compagni d’avventura, non fa nulla tutto il giorno. Ci sarà un chiarimento tra le due? Staremo a vedere.