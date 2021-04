Le Iene, scherzo a Gianni Sperti, lui sbotta a telefono con Maria De Filippi: “Ma vaffa…” (VIDEO)

Ieri, martedì 27 aprile, è andato in onda lo scherzo che Le Iene hanno fatto a Gianni Sperti. Era da un po’ di giorni che si parlava di questa burla e, finalmente, i telespettatori hanno potuto prendere visione del filmato integrale.

Complici dello staff del programma di Italia 1 sono state anche Tina Cipollari e Maria De Filippi. Proprio quest’ultima ha svelato al suo opinionista che si trattasse di una burla e il ballerino ha avuto una reazione alquanto colorita.

Lo scherzo de Le Iene a Gianni

Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Gianni Sperti in cui è stato simulato un incidente. La sorella dell’opinionista ha finto di investire un pedone, il quale si è fatto condurre in ospedale dicendo di avere dei seri problemi alla gamba. Gianni è rimasto basito in quanto l’auto stesse andando davvero pianissimo, pertanto, l’opinionista ha subito capito che il passante stesse solo simulando per ottenere i soldi dell’assicurazione. Quando la guidatrice e il ballerino si sono recati a casa della vittima, quest’ultimo gli ha svelato che avesse solo fatto finta di farsi male.

Il suo obiettivo, in realtà, era solo quello di ricattare Gianni. Nello specifico, gli ha detto che avrebbe ritrattato la sua versione dei fatti, raccontando la verità, solo a patto che Sperti avesse convinto Maria De Filippi ad assumerlo come opinionista, per almeno un anno. Il protagonista della burla è rimasto impietrito dinanzi questa richiesta, sta di fatto che si è rifiutato di comporre il numero della conduttrice.

Sperti manda a quel paese Maria, poi specifica

Dopo poco tempo, però, è stata direttamente Maria a chiamare l’opinionista per chiedergli che cosa fosse accaduto. A quel punto, Gianni gli ha spiegato tutto e, chiaramente, la conduttrice ha detto che non avrebbe mai potuto accettare una simile richiesta. Durante la telefonata, poi, notando che Gianni Sperti fosse visibilmente agitato, la presentatrice di Uomini e Donne gli ha rivelato si trattasse solo di uno scherzo de Le Iene.

A quel punto, allora, il protagonista ha scaricato tutta la tensione ed ha mandato a quel paese tutti i complici. Resosi conto di essere ancora a telefono con Maria, però, il protagonista ci ha tenuto a scusarsi con lei e a dirle che lo sfogo non fosse riferito a lei, ma solo alla redazione de Le Iene. Anche in studio, poi, ci ha tenuto a ribadire lo stesso concetto. (Clicca qui per il video)