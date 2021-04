DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 30 aprile: Huma aggredita, Can delude Sanem

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno è giunto alla conclusione. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di venerdì 30 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia, svelano che Huma organizzerà un piano per scatenare la gelosia dell’ex marito Aziz.

Questo comporterà la rabbia di Mihriban che non perderà tempo ad aggredire la sua rivale in amore. Nel frattempo Sanem farà sentire il suo profuno a Can per fargli tornare la memoria, ma purtroppo la sua iniziativa sarà vana.

Mihriban aggredisce Huma

Le anticipazioni della 53esima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 30 aprile 2021, rivelano che Huma si troverà a pranzo fuori con il suo vecchio compagno di liceo. Proprio in quel momento Selim condividerà un loro scatto sui social con lo scopo di scatenare la gelosia di Mihriban. Infatti, il piano della madre di Cana ed Emre andrà in porto, dato che la proprietaria della tenuta e il suo ex marito Aziz si precipiteranno da lei.

A quel punto Mihriban metterà in guardia Selim al ristorante. In pratica gli farà capire che Huma a dire il vero si sta servendo di lui solamente per andare avanti con i suoi diabolici piani. Di conseguenza la compagna del Divit perderà le staffe e aggredirà la rivale in strada. A quel punto Aziz e Selim interverranno per dividere le due signore, riuscendo a trattenere a stento Mihriban.

Sanem mette in atto un altro piano utilizzando il suo profumo

Gli spoiler dell’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – le Ali del Sogno, svelano anche che Sanem su suggerimento dell’amico Ceycey si recherà al capanno in montagna del fotografo. La Divit andrà lì non appena Can leggerà il libro che parla della loro storia d’amore. Di conseguenza, la giovane scrittrice metterà in scena un nuovo piano per cercare di fargli tornare la memoria persa a causa di un terribile incidente stradale.

La Aydin in questo caso però, deciderà di avvalersi del suo profumo che ha fatto impazzire il fotografo sin dal loro primo incontro al buio avvenuto in teatro. Purtroppo il piano ragazza non andrà a buon fine, perché il primogenito di Aziz la deluderà dicendole di non sentire alcun odore perché è raffreddato.