Supervivientes, bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini, caos sul web: “Ha l’età della madre” (FOTO)

La notte appena trascorsa è stata davvero focosa per Gianmarco Onestini e Valeria Marini a Supervivientes. Dopo essersi annusati per giorni, i due hanno deciso di lasciarsi andare alla passione.

Nello specifico, sono scattati baci passionali e coccole molto romantiche. I video, naturalmente, hanno cominciato a fare il giro sul web e tutti ne hanno parlato. Il pubblico spagnolo, però, non sembra essere molto d’accordo a questa unione. Vediamo cosa è successo.

Il bacio tra Valeria e Gianmarco

I due concorrenti italiani di Supervivientes, Gianmarco Onestini e Valeria Marini, stanno generando molto sgomento. I due protagonisti si sono trovati bene sin dal primo momento. A tenerli uniti è stata soprattutto la lingua in comune. In un cast composto interamente da persone spagnole, infatti, i due si sono fatti forza e supportati a vicenda. In queste ore, però, quella che sembrava essere semplicemente un’amicizia speciale, si è trasformata in qualcosa di più.

In particolare, infatti, i due concorrenti si sono lasciati andare alla passione. Durante la notte appena trascorsa, mentre gli altri naufraghi dormivano beatamente, i due si sono scambiati dei baci sulla bocca. Inoltre, hanno cominciato a scambiarsi anche delle tenere effusioni, degli abbracci e delle carezze. La notizia è divenuta virale in men che non si dica e la reazione del web è stata spietata. (Continua dopo il post)

Il web contro Onestini e la Marini

Specie su Twitter, in molti hanno commentato l’avvicinamento passionale tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Ad ogni modo, la maggior parte dei telespettatori non ha apprezzato questa scelta. Nello specifico, diverse persone hanno accusato il fratello di Luca di star solo sfruttando questa situazione per creare un po’ di sgomento. Questo perché, secondo il punto di vista di molti, il ragazzo non sarebbe realmente interessato alla showgirl.

Il motivo principale che ha spinto a maturare questa convinzione risiede nella troppa differenza di età esistente tra i due. Un utente in particolare, ad esempio, ha detto che Valeria sarà pure una bella donna, tuttavia, si potrebbe dire che ha quasi l’età della madre di Gianmarco. Per tale motivo, questa relazione è destinata a non avere alcun seguito. Sarà davvero così?