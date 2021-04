Isola dei Famosi, la maledizione dell’occhio colpisce Angela Melillo: si ritira dal gioco?

La maledizione dell’occhio colpisce ancora all’Isola 15

Ebbene sì, a quanto pare la maledizione dell’occhio colpisce ancora una volta alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, nelle ultime ore ci sono stati dei problemi all’occhio per Angela Melillo. L’ex ballerina del Bagaglino si ritira dal gioco?

Nel frattempo, Fariba Tehrani dopo aver vinto al televoto contro Vera Gemma è rimasta senza riso ed è rissa tra Andrea Cerioli e Gilles Rocca. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto recentemente nel reality show di Canale 5.

Angela Melillo si è fatta male ad un occhio

Chi ha seguito L’Isola dei Famosi 2021 sin dall’inizio sa perfettamente che prima di Angela Melillo anche Brando Giorgi ha subìto un distacco della retina all’occhio sinistro che lo ha costretto al ritiro e al successivo intervento chirurgico. Poi è stato il turno di Elisa Isoardi per problemi all’occhio destro non curabili in Honduras. Nelle ultime ore a pagarne le conseguenze è stato il vitreo dell’ex prima donna del Bagaglino.

Quest’ultima, infatti, ha ha lasciato momentaneamente la spiaggia per farsi controllare dall’oculista. Per fortuna dopo qualche ora è tornata in gruppo, ma con una benda perché deve tenere l’occhio al riparo e protetto da sabbia, fumo e luce. Stando ai medici, il problema potrebbe rientrare e quindi scampato pericolo di rituro da parte della naufraga.

Liti e discussioni a L’Isola dei Famosi 2021

Nel frattempo in spiaggia gli animi si sono surriscaldati. A quanto pare nessuno dei del nuovo gruppo tollera più la presenza della new entry Manuela Ferrera. Ad esempio, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante l’hanno accusata di non aiutarli nel mantenere il fuoco acceso e di mancanza di rispetto. “Non fa niente, dorme e basta, vive nel suo mondo di unicorni”, hanno detto i due.

Mentre la comica Valentina Persia ha avuto una forte discussione con Andrea Cerioli perché ha diviso il pesce con gli arrivisti. Invece Fariba Tehrani è stata lasciata senza riso, una circostanza che ha provocato una violenta lite tra Gilles Rocca e l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ma va a quel paese, adesso mi devo guardare pure dagli amici”, ha detto il vincitore di Ballando con le Stelle abbastanza amareggiato e deluso.