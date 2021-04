Tra Ambra Angiolini e Allegri c’è una crisi profonda, l’amico di lui: “A un passo dall’addio”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in crisi

Ebbene sì, dopo poco più di quattro anni di storia d’amore, pare che tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ci sia in atto un momento di forte crisi sentimentale. Infatti, la nota attrice e l’allenatore di calcio sarebbero costretti a vivere il loro sentimento a distanza a causa dei loro rispettivi impegni professionali e familiari. Lui abita a Montecarlo dove allena la squadra di calcio locale.

Mentre l’ex di Francesco Renga vive a Brescia insieme ai due figli, Jolanda e Leonardo, nati della precedente relazione con il cantante. “Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, ha rivelato una persona molto vicina alla coppia.

Il possibile matrimonio e la convivenza

Anche se Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno fatto di tutto in questi anni per tenere lontano i riflettori sulla loro relazione sentimentale, in diverse occasioni si è detto sul web e sui social network che l’attrice e l’allenatore di calcio potessero presto sposarsi oppure semplicemente convivere insieme.

In questo arco di tempo ci sono state delle presentazioni in famiglia i due si erano regalati due preziosi anelli. Di conseguenza i fan della coppia speravano che prima o poi si sarebbero presentati davanti all’altare per dire il fatidico si. L’ex ragazza di Non è la Rai smentirà le voci al momento in rete sulla sua presunta crisi con lo sportivo? Ad oggi nessuno dei due ha proferito parola in tal senso.

Ambra Angiolini e i rapporti con l’ex Francesco Renga

In diverse interviste Ambra Angiolini ha rivelato di essere molto innamorata di Massimiliano Allegri. “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia”, ha dichiarato la nota attrice.

Per quest’ultima quella con l’ex allenatore della Juventus è stata la prima relazione sentimentale importante dopo la chiusura con il padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, Francesco Renga. Nonostante la rottura i due sono in ottimi rapporti e vivono in abitazioni molto vicine.