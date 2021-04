Rosalinda Cannavò lascia la casa di Andrea Zenga: “Avevo bisogno di trovare il mio spazio”

Rosalinda Cannavò trasloca dalla casa di Andrea Zenga

Un anno pieno di novità e cambiamenti per Rosalinda Cannavò che fino allo scorso settembre si faceva chiamare Adua Del Vesco. Infatti, dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. l’attrice messinese ha anche trovato l’amore in Andrea Zenga. I due ex gieffini, da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono separati nemmeno un giorno, tranne il breve viaggio della 28enne per andare a trovare i suoi in Sicilia.

Quest’ultima, infatti, dopo aver chiuso la sua storia decennale con Giuliano Condorelli si è trasferita a casa dell’agente immobiliare. Ma ora la ragazza ha confessato sul suo profilo Instagram di aver trovato un appartamento tutto per sé e che al momento è impegnata col trasloco.

L’ex gieffina va a vivere da sola

Nello specifico, la scorsa settimana parte Rosalinda Cannavò sui suoi canali social ha fatto sapere che ci sono in atto dei cambiamenti nella sua vita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, in pratica ha rivelato di essere riuscita a trovare un nuovo appartamento dove potersi trasferire a Milano. Infatti, dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà lei si è appoggiata temporaneamente a casa del suo fidanzato Andrea Zenga.

L’attrice siciliana ha ammesso che da diversi anni ha sempre vissuto in condivisione con altre persone a causa dei prezzi esagerati per l’affitto di un appartamento nel capoluogo lombardo. Ora però, visto che ha guadagnato dei soldi grazie all’esperienza nel reality show di Canale 5, si può permettere una casa tutta per sé. “Avevo bisogno di trovare il mio spazio”, ha fatto sapere la ragazza su Instagram svelando anche si separerà dal suo Andrea anche se si vedranno tutti i giorni.

Rosalinda Cannavò fa chiarezza

Sempre sul suo account Instagram, Rosalinda Cannavò ha detto: “Faremo un po’ qui e un po’ da me. Lui avrà il suo spazio a casa mia e io da lui”. In questo modo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha rassicurato immediatamente tutti i sostenitori della coppia che in un primo momento hanno storto il naso alla notizia del trasloco da casa di Andrea Zenga.

Infatti, c’è da sottolineare che la loro storia d’amore nata all’interno della casa di Cinecittà procede a gonfie vele. Quindi, tale decisione sono ha nulla a che fare con una presunta crisi, ma semplicemente che la 28enne ha scelto di trovarsi un appartamento tutto per sé, così da poter avere i suoi spazi.