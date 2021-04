Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: scoppia una lite e decisioni importanti

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 29 aprile, rivelano che si continuerà a parlare delle vicende degli esponenti del trono classico e over. Come è stato possibile vedere nella messa in onda di ieri, Tina Cipollari è tornata finalmente in studio.

La dama è stata più spietata del solito nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani, forse proprio per recuperare di tutte le puntate in cui è stata assente. Ad ogni modo, quest’oggi la Galgani passerà in secondo piano. Vediamo cosa accadrà.

Anticipazioni puntata di oggi trono classico

Dopo il due di picche che Gemma si è presa dal cavaliere Antonio, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà un po’ di più dei tronisti. Nel corso della messa in onda di ieri abbiamo visto una Galgani davvero furiosa in quanto, per l’ennesima volta, ha accusato Tina di aver fatto scappare un suo corteggiatore. Per quanto riguarda il trono classico, invece, se ne parlerà nella puntata di oggi. Giacomo ha avuto un confronto con Martina e oggi vedremo cosa si sono detti i due in esterna. Nel frattempo, però, Carolina non resterà a guardare, sta di fatto che chiederà conferme al ragazzo.

Massimiliano, invece, sta frequentando ancora tre dame, ma molto presto si troverà a dover prendere una dura decisione su una di loro. La persona in questione è proprio Eugenia, che nei giorni passati ha mostrato tutti i suoi dubbi. Samantha, invece, ha avuto modo di uscire con Alessio. Tra i due c’è stato un alterco abbastanza forte nella messa in onda di ieri.

Ancora scontri al trono over di Uomini e Donne

Il giovane, infatti, ha deciso di non presentarsi in esterna e questo ha fatto andare su tutte le furie la tronista. Pertanto, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che la ragazza chiederà un nuovo confronto al tronista. Bohdan, intanto, farà sentire la sua voce finalmente in quanto, nella precedente messa in onda, non ha proferito parola in merito alle diatribe tra la tronista e il suo rivale.

Tornando al trono over, invece, Luca continuerà ad essere il bersaglio preferito di molti presenti in studio. Elisabetta continuerà ad essere presa da lui, anche se tutti le diranno di aprire gli occhi e di lasciarlo perdere. Biagio, invece, deciderà di ricucire il rapporto con Sara. Come reagirà la dama?