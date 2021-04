Selvaggia Lucarelli asfalta Diletta Leotta: “Lei è la prima ad alimentare il mostro del gossip” (FOTO)

Diletta Leotta sbotta su Instagram

Negli ultimi giorni Diletta Leotta è al centro del gossip per un presunto triangolo amoroso che coinvolge anche l’attore turco Can Yaman e Ryan Friedkin, il figlio del Presidente della Roma.

Dopo varie indiscrezioni sul suo conto, il volto di Dazn nella giornata di martedì è sbottata sul suo account Instagram condividendo un lungo post in cui se la prende con i siti e riviste che pubblicano solo fake news con il solo scopo degli acchiappa click. A distanza di un giorno, però, è arrivata la critica di Selvaggia Lucarelli che ha asfaltato davanti a tutti la giornalista catanese.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Attraverso un lunghissimo post sul suo profilo Instagram Selvaggia Lucarelli se l’è presa con Diletta Leotta. La blogger ha detto che il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando tanto della propria vita privata ai media. Di conseguenza, nel momento in cui si racconta con chi su esce, cosa si fa, cosa si mangia e si condividono scatti della propria quotidianità, poi diventa difficile domare il mostro.

“Mi sembra che Diletta Leotta , questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo. Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia. Seconda cosa: se ti attribuiscono mezzo fidanzato in più o uno in meno penso si possa sopravvivere”, ha tuonato la giurata di Ballando con le Stelle. (Continua dopo il post)

“Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché la sua libertà. https://t.co/MCfQYQmNq5 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 28, 2021

Selvaggia Lucarelli asfalta Diletta Leotta

Sempre su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha scritto che la pandemia dovrebbe averci insegnato la lista delle priorità. Poi ha fatto sapere che nella sua carriera non si è mai occupata del numero di fidanzati di Diletta Leotta e pensa che anche il resto della popolazione italiana interessi qualcosa del genere.

“Questo suo gridare “NON SONO UNA MANGIAUOMINI, mia nonna legge e ci resta male” è la frase più vecchia e conservatrice che abbia mai sentito. Ma davvero una donna nel 2021 sente di dover difendere la propria moralità pubblicamente? Ma soprattutto, se anche una donna avesse voglia di cambiare uomini quanto le mutande, sarebbe una mangiauomini?”, ha affermato la blogger.

Quest’ultima, inoltre ha concluso la sua asfaltata alla giornalista siciliana così: “Se io avessi 20 anni e fossi Diletta Leotta probabilmente estrarrei dal bussolotto il fidanzato del giorno, e certo non mi occuperei di difendere la mia moralità. Al massimo, smentirei, certo non mi offenderei. Infine, la Leotta invoca il rispetto da parte dei giornalisti. Lo dico da anni: sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social”.