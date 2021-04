Jeda, il fidanzato di Vera Gemma furioso con un opinionista: “Frustrato, non sei un uomo”

Jeda diventa la mascotte de L’Isola dei Famosi 2021

Da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi nello studio di Cologno Monzese è presente Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma. Il produttore musicale ha sempre sostenuto la sua dolce metà con messaggi di incoraggiamento e d’amore. Il ragazzo è entrato anche nelle simpatie della conduttrice Ilary Blasi che in ogni appuntamento lo chiama in causa.

E se durante la diretta su Canale 5 sembra essere molto calmo e pacato, a telecamere spente diventa una furia. Il Infatti, nella giornata di mercoledì Jeda si è scagliato violentemente contro un opinionista, che con molta probabilità ha criticato la sua compagna, ormai ex naufraga.

Il fidanzato di Vera Gemma sbotta sui social

Non facendo nomi e cognomi, il giovane fidanzato di Vera Gemma è sbottato contro un opinionista. Per caso è qualcuno che va a Pomeriggio Cinque o Domenica Live di Barbara D’Urso? Al momento il popolo del web ha solo dei sospetti.

“Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino”, ha tuonato il produttore musicale.

Jeda contro un opinionista: di chi si tratta?

Sempre sui suoi canali social Jeda, il compagno di Vera Gemma ha continuato così il suo sfogo: “Comunque tu non sei un uomo, sei un maschio! Perché gli uomini non vanno a prendere per i fondelli le donne. E non trovare scuse capito?! Questo dimostra la tua scarsa autostima come maschio. Con questo basta, non ti darò mai più importanza perché vali quanto una calza bucata per me! E le calze bucate si buttano”.

Sicuramente il giovane non si riferisce ai tre opinionisti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, l’unico maschio è il rampollo meneghino Tommaso Zorzi e in più ha 26 anni e non 40.