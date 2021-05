Barbara D’Urso potrebbe restare a Domenica Live anche il prossimo anno: il possibile motivo (FOTO)

Barbara D’Urso perde Domenica Live? La smentita

Da un po’ di tempo a questa parte, dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso per bassi ascolti si parla di una rivoluzione nella domenica pomeriggio di Canale 5. Infatti la scelta di Mediaset di mettere le soap opera e poi Domenica Live, addirittura registrata, non ha portato buoni frutti negli ultimi tre anni. Per tale ragione si parla di una possibile sostituzione di Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva.

Sul web si sono fatti i nomi die possibili sostituti, ovvero Alfonso Signorini, Elisa isoardi e addirittura Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda il direttore del magazine Chi ha smentito categoricamente la voce in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda il rampollo meneghino ha ancora poca esperienza, mentre per l’ex di Salvini ci potrebbero essere delle grosse change. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sta accadendo.

Domenica Live rimarrebbe nelle mani di Carmelita

Ma a quanto pare niente di tutto ciò sarebbe vero, di conseguenza la domenica pomeriggio di Canale 5 rimarrebbe salda a Barbara D’Urso anche nella prossima stagione televisiva che partirà a settembre. Ad oggi non si conosce se l’edizione 2021/2022 di Domenica Live sarà in versione ristretto e registrata o in versione estesa come al momento.

La cosa certa sarebbe la conduzione a Barbara D’Urso. A rivelarlo è stata la pagina Instagram del portale web TvBlog. Sempre il sito internet ha risposto anche alla domanda “Come mai la D’Urso non ha più gli ospiti di due anni fa a Domenica Live?” sostenendo che la risposta sarebbe per problemi di budget che le mette a disposizione l’azienda. (Continua dopo le foto)

Il futuro di Barbara D’Urso a Canale 5

Inoltre, stando a delle indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva, sembrerebbe che Live Non è la D’Urso non tornerà più in onda. Pare che i dirigenti di Mediaset starebbero puntando ancora una volta su Paolo Bonolis e Luca Laurenti col divertente game show Avanti un altro pure di sera.

Mentre Barbara D’Urso sembra rimanere salda anche a Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo che ogni giorni viene seguito da oltre 2,5 milioni di telespettatori e il 17% di share.