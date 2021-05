Elisabetta Gregoraci, tutta la verità su Flavio Briatore: “Non ci siamo mai lasciati”

Elisabetta Gregoraci si confessa a Domenica in di Mara Venier

Dopo la sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5 si sono riaccesi i riflettori su Elisabetta Gregoraci. Infatti, per tre mesi all’interno della casa più spiata d’Italia si è parlato molto di lei, dell’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli e dei possibili fidanzati fuori dalla casa che la aspettavano.

Anche se non era presente nel reality show di Alfonso Signorini, anche l’imprenditore Flavio Briatore è stato parte integrande del programma. Infatti, l’ex marito della soubrette calabrese è stato menzionato più volte. La stessa lo ha tirato in ballo anche a Domenica In dove la 41enne ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier.

L’ex gieffina e Flavio Briatore sempre uniti per il bene del figlio

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare dell’ex marito Flavio Briatore. La soubrette calabrese si è lasciata andare a queste dichiarazioni: “Siamo una coppia strana, in un certo senso è come se non ci fossimo mai lasciati”. Ricordiamo, infatti, che l’ex gieffine nelle varie interviste fatte per la carta stampata e in televisione e web ha sempre spiegato di essere abbastanza legata all’imprenditore, nonostante le varie divergenze avute negli anni.

Ma la priorità di entrambi è quello di crescere nel migliore dei modi il loro figlioletto Nathan Falco. Quest’ultimo, infatti, è stato in grado di tenere uniti i due e trascorrere festività e ricorrenze speciali tutti insieme.

Elisabetta Gregoraci al momento sarebbe single

Sempre nel salotto di Mara Venier, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo matrimonio con Flavio Briatore. “Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno”.

Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, la calabrese ha voluto precisare: “Nuovi amori? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.