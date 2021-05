Ex dama smaschera Armando Incarnato: “Uomini e Donne? Ci guadagna…” (FOTO)

Nicole Vinti torna a far parlare di sé

Da settimane Armando Incarnato non è presente nello studio di uomini e Donne facendo insospettire tutti i fan e il pubblico del dating show di Canale 5. Nel frattempo, però, un’ex dama del Trono over si è scagliata contro l’imprenditore napoletano.

Stiamo parlando di Nicole Vinti, la signora che per alcune settimane ha frequentato il cavaliere. Le sue recenti dichiarazioni nel corso di un’intervista hanno scatenato un vero e proprio caso mediatico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato sul parrucchiere campano.

La frequentazione tra Nicole e Incarnato

Chi segue Uomini e Donne ricorderà sicuramente che Nicole Vinti e Armando Incarnato hanno avuto una frequentazione. Tra la dama e il cavaliere c’è stata immediatamente una grande attrazione, si sono conosciuti meglio e all’inizio sembrava che tra loro potesse nascere qualcosa di serio. I due avevano molte cose in comune, ma anche la voglia di creare qualcosa di stabile e sincero.

Infatti, in tanti avevano iniziato a pensare che finalmente l’imprenditore napoletano avesse trovato la donna della sua vita in modo da poter lasciare il dating show di Maria De Filippi. Purtroppo le cose sono andate diversamente, infatti la loro conoscenza si è interrotta bruscamente, tra accuse reciproche e tanta delusione. (Continua dopo la foto)

Nicole Vinti accusa Armando di essere a U&D solo per guadagnare

A distanza di qualche mese, l’ex dama Nicole Vinti è tornata a parlare del suo rapporto con Armando Incarnato. Intervistato dal portale web PiùDonna, la donna è convinta che il cavaliere partenopeo sieda tra le file del parterre senior solo per farsi pubblicità, e dunque per ricevere dei guadagni con la sua attività da influencer.

“Lontano dalle telecamere è un signore, si comporta in modo elegante e cerca di accontentare la compagna in quel momento. E’ attento e premuroso. Ma lui ama vincere, non ama perdere, e reagisce male. A lui piace giocare a Uomini e Donne e ci ha giocato anche sulla storia del bacio. A quel punto ha messo in gioco la sua arroganza. Io sono più che convinta che lui è li perché ormai ne ha fatto il suo lavoro. Si fa vedere e ci guadagna perché fa l’influencer”, ha tuonato la Vinti. Arriverà la replica del diretto interessato?