Rosalinda Cannavò furiosa con Andrea Zenga: “Gli spacco la faccia, non l’ho perdonato per quello che mi ha fatto” (FOTO)

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta procedendo senza troppi intoppi. Malgrado in molti non credano al loro rapporto, i due stanno dando dimostrazione di quanto, in realtà, si amino.

Proprio per questo, la redazione de Le Iene ha deciso di mettere alla prova il loro sentimento con uno scherzo davvero perfido. Ad essere presa di mira è stata soprattutto l’attrice, che ha sbottato sui social attaccando il suo fidanzato.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò contro Andrea Zenga

Un po’ di ore fa, Rosalinda Cannavò si è resa protagonista di uno sfogo alquanto acceso su Instagram contro il suo fidanzato Andrea Zenga. Nello specifico, la ragazza si è mostrata con il volto tramortito ed estremamente provato ed ha parlato con i fan. In tali clip, l’attrice ha detto di non essere ancora riuscita a riprendersi appieno per quanto accaduto. Inoltre, ha aggiunto di non poter perdonare facilmente Andrea per quello che le avesse fatto. La ragazza è stata piuttosto vaga, sta di fatto che ha chiosato dicendo che, al momento, non avrebbe potuto rivelare altro, ma presto sarebbe emersa la verità.

Dopo un po’ di ore, la dama ha potuto fare qualche specifica in più grazie al consenso rilasciato da Le Iene. A quel punto, allora, ha rivelato di essere stata vittima di un perfido scherzo da parte dello staff del programma di Italia 1. L’inviato, infatti, ha registrato delle clip nelle quali ha chiesto alla Cannavò come stesse e lei ha detto di essere ancora profondamente provata.

Le Iene svelano si tratta di uno scherzo

La veridicità di tali affermazioni è stata confermata dal fatto che la vittima stesse ancora tremando. Successivamente, poi, è stata fatta qualche specifica in più finalizzata a spiegare quanto accaduto. In particolare, pare che Andrea Zenga abbia fatto credere a Rosalinda Cannavò di averla tradita. Lo staff de Le Iene ha ironizzato sulla vicenda e l’attrice, ancora profondamente turbata, ha detto che se accadesse davvero gli spaccherebbe la faccia.

Naturalmente, per ora non è possibile vedere lo scherzo per intero in quanto è in fase di montaggio. Ad ogni modo, la clip verrà mostrata nel corso di una delle prossime puntate del programma di Italia 1, che va in onda tutti i martedì. Per sapere la data precisa, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo.