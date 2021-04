Il Punto Z, Filippo Bisciglia spiazza su Antonella Elia e Pietro: “Lo stava gonfiando di botte, sono intervenuto” (VIDEO)

Nel corso della puntata di mercoledì 28 aprile de Il Punto Z, è stato intervistato Filippo Bisciglia, il quale ha fatto una confessione spiazzante su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Tommaso Zorzi ha chiesto al suo ospite di dare un voto alle coppie che, nei vari anni, hanno preso parte a Temptation Island.

Quando il conduttore ha fatto il nome della showgirl e dell’attore, però, l’ospite ha fatto una confessione inaspettata. Nel dettaglio, ha rivelato un retroscena avvenuto durante una registrazione, che lo staff è stato costretto a censurare. Ecco di cosa si tratta.

La confessione filippo su Antonella Elia e Pietro

Tra gli ospiti della scorsa puntata de Il Punto Z c’è stato Filippo Bisciglia, quest’ultimo ha spiazzato facendo una confessione su Antonella Elia e il suo compagno Pietro. I due hanno partecipato ad una precedente edizione di Temptetion Island ed hanno regalato ai telespettatori momenti molto trash. Delle Piane si è avvicinato molto ad una tentatrice arrivando addirittura a tradire la compagna. Quest’ultima ha avuto una reazione piuttosto forte nell’apprendere di quanto accaduto, pertanto, la produzione è stata costretta a censurare.

Filippo, però, ha deciso di rivelare a Tommaso Zorzi quando accaduto veramente. Il protagonista ha esordito dicendo che, in occasione del falò di confronto, la dama perse completamente il controllo con il suo fidanzato. Nelle clip andate in onda su Canale 5, infatti, si è visto la dama tirare un ceffone al suo compagno. Ad ogni modo, questa non è tutta la verità. (Clicca qui per il video)

Bisciglia sulle altre coppie di Temptation Island

Stando a quanto rivelato da Filippo Bisciglia, pare che Antonella Elia avesse fatto molto di più nei confronti di Pietro. Nello specifico, gli ha dato addosso e lo stava quasi gonfiando di botte. La produzione, infatti, è stata costretta ad intervenire per fermare la situazione. In fase di montaggio, poi, si è preferito evitare di mandare in onda contenuti così forti, pertanto, ci si è limitati a mostrare semplicemente uno schiaffo.

Bisciglia, poi, si è espresso anche su altre coppie, come ad esempio quella formata da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Anche loro sono stati iconici per la trasmissione incentrata sulle tentazioni. Alla loro stregua, poi, ci sono anche Katia Fanelli e Vittorio Collina, che hanno regalato tante pillole di trash, specie grazie al modo di fare della dama.