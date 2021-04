DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 3 maggio: Can delude Sanem

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio inedito inedito in onda lunedì 3 maggio 2021? Gli spoiler dicono che Sanem e Can saranno sul punto di baciarsi ma purtroppo saranno bloccati da Leyla ed Emre.

Il motivo? Alla Friki Harika sono insorti dei gravi problemi. Subito dopo il fotografo svelerà al padre di essere felice d non aver baciato la Aydin non accorgendosi che quest’ultima ascolterà la conversazione. Tra i due è davvero finita?

Leyla ed Emre interrompono un quasi bacio tra Can e Sanem

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 3 maggio 2021, rivelano che Sanem metterà in atto un nuovo piano per cercare di far recuperare la memoria a Can. Una circostanza causata dal coma dovuto ad un grave incidente automobilistico. In questo caso, però, la Aydin si avvicinerà al Divit con lo scopo di fargli sentire il suo potente profumo, senza un risultato sperato.

E mentre i due protagonisti saranno in procinto di darsi un bacio, i due verranno bloccati dai rispettivi fratelli Emre e Leyla. Quest’ultimi, infatti, arriveranno al capanno in montagna spezzando l’incantesimo che si era creato. Nello specifico la primogenita di Mevkibe e il marito comunicheranno una brutta notizia ai loro parenti. Nel dettaglio diranno a quest’ultimi che alla Fikri Harika c’è un grosso problema da risolvere al più presto possibile. Di cosa si tratta?

Can felice di non aver baciato la Aydin, Sanem molto delusa

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno , velano anche che la situazione peggiorerà qualche ora dopo. Nello specifico, Sanem ascolterà una conversazione per nulla piacevole tra il signor Aziz e Can. Il fotografo confesserà al padre che è stata una fortuna che il suo bacio con la Aydin sia stato interrotto sul nascere da Emre e Leyla.

In pratica, anche se tutte le persone attorno gli diranno che lui e la scrittrice hanno avuto una relazione sentimentale, il fotografo continuare à a non provare nulla per lei. Come era prevedibile, la secondogenita di Nihat ci rimarrà molto male e amareggiata nell’apprendere che il suo Albatros non prova un sentimento d’amore nei suoi confronti.