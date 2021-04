Il Paradiso delle signore spoiler 3 maggio: Vittorio prende una decisione, Salvatore perdona il padre

Gli spoiler della puntata di lunedì 3 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio e Marta saranno al giro di boa. Tra i due, ormai, la situazione è drasticamente compromessa, specie dopo il bacio a cui ha assistito Conti. Per tale motivo, il protagonista prenderà una decisione definitiva.

Giuseppe, intanto, riuscirà a riconquistare la fiducia di suo figlio Salvatore lavorando il doppio del tempo in caffetteria per riuscire a sanare il debito. Per quanto riguarda Maria, invece, la ragazza comincerà a vendicarsi di Irene.

Vittorio prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 maggio del Paradiso delle signore vedremo che il clima tra Vittorio e Marta sarà tesissimo. La dama, però, sarà ignara del fatto che suo marito l’abbia vista baciare Dante. Per tale motivo, non riuscirà a comprendere il motivo per il quale Conti ce l’abbia così tanto con lei. Vittorio, infatti, comincerà a trattare malissimo la donna e a comportarsi in modo furioso. Ad ogni modo, il direttore dello shopping center non riuscirà più a sopportare questa situazione, pertanto, arriverà a prendere una decisione definitiva in merito al rapporto con sua moglie.

Su di un altro versante, invece, vedremo che si consumerà un altro dramma d’amore. I protagonisti, questa volta, saranno Maria, Rocco e Irene. La prima ha scoperto del bacio che c’è stato tra la sua amica e il ragazzo di cui è presa. Malgrado Maria non sia una ragazza vendicativa, non riuscirà ad accettare l’accaduto. Per tale motivo, comincerà ad attuare una vendetta nei confronti di Irene.

Spoiler 3 maggio, il pentimento di Giuseppe

Secondo il punto di vista della giovane ragazza ferita, il modo migliore per fargliela pagare sarà quello di ignorarla completamente e non rivolgerle la parola. La Cipriani, naturalmente, sarà molto dispiaciuta per la situazione. Giuseppe, dal canto suo, farà di tutto per riuscire a risanare i rapporti con sui figlio. A tal proposito, il signor Amato comincerà a lavorare il doppio in caffetteria per sanare il suo debito.

Il suo impegno spingerà Salvatore a perdonarlo e a riacquistare fiducia in lui. Nella puntata del 3 maggio del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo che Gabriella si riavvicinerà a Cosimo. Dopo la scenata verificatasi al Circolo, la dama era profondamente adirata con lui, tuttavia, con il passare del tempo, deciderà di perdonarlo.