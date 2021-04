Oroscopo 30 aprile 2021: Pesci impazienti, Gemelli troppo insicuri

Le previsioni dell’oroscopo del 30 aprile 2021 denotano una giornata un po’ intensa per i Pesci. I Gemelli devono cercare di essere un po’ più sicuri di sé, mentre gli Scorpione dovrebbero essere meno agitati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di novità e di svolta per quanto riguarda i sentimenti. Alcune situazioni potrebbero cambiare, così come alcuni rapporti. Nella vita tutto è mutabile, pertanto, prima interiorizzerete questo concetto e meglio sarà. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non siate troppo esigenti.

Toro. Se siete stanchi di una relazione, non è più tempo di tergiversare. Affrontate le situazioni di petto. Questo è un momento molto favorevole per i nuovi incontri, pertanto, non abbattetevi. In campo professionale bisogna mantenere la calma, evitate le polemiche inutili.

Gemelli. Il vostro essere così insicuro potrebbe compromettere la buona riuscita dei vostri progetti. Cercate di essere un po’ più equilibrati e non lasciate nulla al caso. Non trascurate i piccoli dettagli, specie per quanto riguarda il lavoro. In questi giorni siete un po’ più distratti del solito.

Cancro. Periodo distensivo per i sentimenti. L’Oroscopo del 30 aprile 2021 vi esorta a chiarire le questioni in sospeso perché questo è un momento propizio. In merito al lavoro, invece, impegnatevi e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Solo faticando un po’ si otterranno buoni risultati.

Leone. Meglio rinviare i chiarimenti. In questi giorni siete un po’ agitati, specie nella giornata odierna, pertanto, è preferibile far passare qualche altro giorno prima di intavolare discussioni. Anche sul lavoro si respira un po’ di tensione, ma forse non è altro che il riflesso della vostra condizione mentale attuale.

Vergine. Il periodo è decisamente propizio per le questioni di cuore. Specie i single avranno opportunità di cimentarsi in nuove conoscenze e relazioni. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto logorroici. Cercate di andare subito al sodo delle questioni e di evitare di girarci attorno.

Previsioni 30 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcune situazioni faranno un po’ di fatica in più per risolversi. Ad ogni modo, non dovete mai abbattervi. Anche se talvolta arrivano i momenti di sconforto, accoglieteli, ma poi guardate avanti. Sul lavoro dovete essere un po’ più calmi. Non riversate sugli altri le vostre frustrazioni.

Scorpione. Meglio staccare un po’ la spina in quanto siete piuttosto tesi. A partire dal prossimo mese, però, comincerà un periodo ricco di sorprese per voi, pertanto, non vale la pena essere nervosi. In amore è bene risolvere delle questioni in sospeso. Non siate troppo orgogliosi.

Sagittario. L’Oroscopo del 30 aprile 2021 vi esorta a prendere delle decisioni importanti. Essere messi sotto esame è una cosa che tollerate a fatica, pertanto, sul lavoro potrebbero sorgere delle controversie. Aspettate che arrivi la prossima settimana per fare una maggiore chiarezza e ribadire le vostre posizioni.

Capricorno. Siete tra i segni più tenaci e testardi dello zodiaco. Le sfide non vi spaventano, pertanto, è il momento di prendere in mano la vostra vita e darvi da fare. Per quanto riguarda l’amore, invece, è opportuno chiarire delle questioni in sospeso e, se necessario, appianare delle divergenze.

Acquario. Non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni e dalle troppe cose da fare. Sappiate che non potete avere il controllo su tutto, pertanto, è opportuno calmarsi e tirare un sospiro di sollievo. In campo sentimentale, invece, la situazione diventerà molto più distesa rispetto ai giorni passati.

Pesci. Qualche tensione di troppo in campo sentimentale potrebbe rendere il vostro umore un po’ altalenante. Cercate di non mischiare lavoro e questioni di cuore, altrimenti potreste pentirvi. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare molto presto, ma siate più pazienti.