Isola, la confessione: “Gilles Rocca è aggressivo, molte cose nei videonvengono tagliate”

Daniela Martani e il dente avvelenato con Gilles Rocca

Dopo essere stata eliminata de L’Isola dei Famosi 2021 e aver rifiutato, salvo poi pentirsene, di rimanere all’ultima spiaggia, Daniela Martani è tornata in Italia. Per legge ha dovuto fare una quarantena di 15 e finalmente si è presentata nello studio a cospetto di Ilary Blasi. Ovviamente anche Barbara D’Urso ha invitato l’ex gieffina vegana, prima a Domenica Live per una lunga intervista e successivamente pure a Pomeriggio Cinque.

E proprio in una recente puntata dello storico contenitore di cronaca e spettacolo l’ex hostess dell’Alitalia ha fatto una confessione inattesa su un naufrago che al momento si trova in Honduras: Gilles Rocca. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha rivelato sull’attore e produttore romano.

Daniela Martani si scaglia contro l’attore romano

In una recente puntata di Pomeriggio Cinque, l’ex naufraga Daniela Martani non ha risparmiato un attacco diretto a Gilles Rocca, attuale concorrente della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. “Purtroppo lui ha questo problema, tutti quanti dicono che è aggressivo“, ha esordito l’ex gieffina, ottenendo in cambio la pronta reazione della padrona di casa Barbara D’Urso, che ha asserito: “Scusami, ma io l’ho conosciuto e l’ho intervistato. A me sembra tutto fuorché ciò che stai dicendo tu“.

A quel punto ha preso di nuovo la parola la vegana convinta dicendo: “All’inizio non dà mai questa impressione, ma successivamente cambia. Se non hai vissuto là non puoi capire. Molte cose che succedono non si vedono nei video, quindi so cosa dico”. In poche parole ha fatto intendere che in fase di montaggio oppure certe cose vengono tagliate oppure l’attore fa delle cose cattive lontano dalle telecamere.

Biagio D’Anelli contro Gilles Rocca

Oltre a Daniela Martani anche un altro opinionista di Barbara D’Urso si è scagliato contro Gilles Rocca. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli che nel salotto di Pomeriggio Cinque ha criticato aspramente il naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 per il suo atteggiamento aggressivo nei confronti delle donne.

Basti ricordare durante una recente diretta su Canale 5 quando ha fatto il verso del cane e del gatto alla nuova arrivata Rosaria Cannavò, ma anche in altre occasioni. Ricordiamo, inoltre, che in Honduras ci sono de ex fidanzate dell’opinionista, ovvero Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera.