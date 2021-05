Heather Parisi insultata sul web: “Figli da tre uomini diversi”. La sua risposta è da manuale (FOTO)

Heather Parisi nel mirino degli haters

L’ex ballerina Heather Parisi è particolarmente attiva sui social ed è attenta ai commenti sui suoi canali, in particolare quando a scriverli sono i detrattori. Uno dei suoi haters, recentemente ha espresso un giudizio negativo sulla sua vita privata e la nemica di Lorella Cuccarini ha replicato con un lungo post in cui sentenzia che il peggior nemico della donna è la donna stessa.

Lo sfogo della soubrette è accompagnato da uno scatto provocatorio in cui fa la linguaccia e fa vedere ai follower il commento in questione. Non è la prima volta che la donna asfalta in questa maniera un leone da tastiera.

Un detrattore critica la vita privata della soubrette

L’haters in questione, che era una donna, è stata chiamata in causa da Heather Parisi perché aveva criticato la sua scelta di dare il doppio nome agli ultimi figli. In particolare l’ordine dei cognomi, quelli che vivono con lei ad Hong Kong.

“Da come posiziona il cognome del marito, si vede la considerazione che ha per il ruolo che lui ha avuto nel mettere al mondo i figli. Elizabeth Parisi Anzolin anziché Elizabeth Anzolin Parisi. Non mi meraviglio che lui sia già il terzo uomo da cui ha avuto un figlio”, ha scritto il leone da tastiera su Instagram. Da qui la risposta senza filtri da parte della soubrette che da anni abitano ontani dall’Italia.

Il duro sfogo di Heather Parisi

Attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, Heather Parisi si è scagliata contro la colei che ha aspramente criticato la sua vita privata. Secondo lei nessun uomo è così antifemminista come una donna.

“Questo commento se non fosse tragicamente indicativo di quanta strada ci sia ancora da fare per l’emancipazione della donna, sarebbe pure comico. E invece sembra essere fermo al più nero medioevo. Ma davvero c’è ancora chi crede che la posizione del cognome del marito nei figli stia a significare chi comanda in famiglia? A parte il fatto che il cognome di Elizabeth e Dylan è solo Anzolin, mentre Parisi in entrambi i passaporti (Italiano e Americano) appare semplicemente come parte del nome e quindi precede il cognome, quale differenza fa la posizione del cognome dei genitori rispetto a loro ruolo, al rispetto e la considerazione reciproci, alla gestione della famiglia?”, ha scritto la soubrette. Ecco il post integrale: