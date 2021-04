Natalia Paragoni svela di aver subito violenze fisiche e un aborto: “Dolore immenso”

Di recente, Natalia Paragoni ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di alcune vicende molto private, come ad esempio delle violenze subite e un aborto. Malgrado abbia solamente 23 anni, infatti, il passato della dama è costellato di problemi e di momenti davvero complicati.

Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di aver vissuto dei rapporti sentimentali molto travagliati. Uno in particolare l’ha portata a dover fare i conti con una realtà difficile. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le violenze e l’aborto di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni si è aperta durante un’intervista ed ha raccontato di aver vissuto delle violenze e un aborto. Prima di conoscere Andrea Zelletta, la dama aveva un fidanzato profondamente geloso e possessivo. Quest’ultimo, di cui la ragazza non ha voluto fare il nome, la costringeva a vestirsi in un determinato modo e abusava anche violenza sul suo corpo. A distanza di un po’ di tempo e grazie all’aiuto delle persone cara, la protagonista è riuscita a liberarsi di questo rapporto malato.

In seguito, poi, ha conosciuto un altro ragazzo, con il quale ha avuto una relazione abbastanza fugace. Durante tale rapporto, però, Natalia è rimasta incinta. La notizia, chiaramente, la spiazzò, tuttavia, nel giro di poco tempo si è fatto sentire un forte senso di maternità. Purtroppo, però, il destino le ha giocato un brutto scherzo, in quanto perse quel bambino. La Paragoni ha definito questo episodio come un vero e proprio dramma che ha segnato profondamente la sua vita.

La dislessia e l’arrivo di Andrea Zelletta

Oltre che parlare di violenze e aborto, però, Natalia Paragoni ha portato a galla anche altre vicende. In particolare, ha detto di aver sofferto di dislessia. Questo disturbo l’ha spinta ad essere spesso emarginata e messa in un angolo dai suoi compagni. Inoltre, ha sofferto anche di bullismo, in quanto alcune ragazzine della sua classe la presero di mira e le facevano i peggiori dispetti. Insomma, un passato davvero travagliato quello dell’ex corteggiatrice.

Si può dire che la sua vita è tornata a splendere dal momento in cui ha conosciuto Andrea Zelletta. Il ragazzo, infatti, è stato in grado di donarle la gioia e la serenità di cui lei aveva bisogno. Natalia e Andrea sono andati a convivere subito dopo l’esperienza a Uomini e Donne e attualmente sognano di allargare la loro famiglia.