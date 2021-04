Oggi pomeriggio a Uomini e Donne: Biagio accusato, scontri ai troni di Giacomo e Samantha

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, quella di venerdì 30 aprile, assisteremo a nuovi scontri e dinamiche che coinvolgeranno i membri del trono classico e over. La puntata di ieri si è conclusa con Biagio e Sara al centro dello studio.

Malgrado le ultime discussioni avute, il napoletano ha deciso di riconquistare la fiducia della donna dichiarandole tutto il suo sentimento e oggi scopriremo come è andata a finire. Inoltre, si parlerà anche di Giacomo e Samantha.

Biagio ancora sotto accusa a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne ci svelano che si continuerà a parlare di Biagio. L’uomo è stato messo sotto accusa dai presenti in studio per il modo in cui si è comportato con Sara. I due hanno avuto una notte di passione, a seguito della quale il cavaliere ha manifestato la volontà di conoscere anche altre donne. Tale decisione ha fatto infuriare la dama che, infatti, ha fatto dei passi indietro. Per farsi perdonare, però, il cavaliere le ha fatto un regalo.

Nello specifico, le ha scritto una lettera e poi le ha fatto recapitare un pacchetto contenente un piccolo omaggio. Tina ha esortato la dama affinché aprisse il pacco, ma Sara si è mostrata alquanto reticente, in quanto ci ha tenuto a fare prima un discorso. Molto probabilmente, sarà nella puntata odierna che scopriremo cosa si cela all’interno di quella scatola. Biagio, nel frattempo, continuerà ad essere attaccato su tutti i fronti.

Spoiler oggi pomeriggio: Giacomo e Samantha in difficoltà

Dopo aver parlato di tali vicende, la padrona di casa chiamerà in causa anche gli altri due tronisti. Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Giacomo siederà al centro dello studio per spiegare come stiano procedendo le conoscenze con Carolina e Martina. Con entrambe sembrerà essere molto in sintonia, pertanto, la scelta diventerà sempre più ardua. La sua indecisione, inoltre, comincerà ad infastidire anche le due dame.

Per quanto riguarda Samantha, invece, vedremo che la ragazza ha avuto un altro confronto con Alessio, dopo l’ultima discussione. Nella messa in onda di oggi scopriremo come è andato a finire questo incontro. In merito a Bohdan, invece, il ragazzo sarà parecchio amareggiato per tutte le attenzioni che la tronista ha rivolto al suo rivale, pertanto, non mancheranno screzi e momenti di confronto.