Uomini e Donne, anticipazioni del 30 aprile: lite tra Biagio e Sara, Samantha bacia Bogdan

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione settimanale di Uomini e Donne è giunto al termine. Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 i telespettatori assisteranno alle storie del Trono classico e over. Gli spoiler forniti in rete dal noto portale Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà ancora di Biagio e della dama Sara.

Ovviamente si passerà anche ai due tronisti e alle esterne che in settimana hanno realizzato con i loro rispettivi corteggiatori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà più tardi dopo la soap opera iberica Una Vita.

Trono over: scontro tra Biagio e Sara

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Sara e Biagio. Una volta entrati in studio la dama prenderà la parola raccontando come sta procedendo tra loro. Il giorno prima della registrazione pare che i due abbiano avuto una forte discussione perché è scesa una signora per il cavaliere che ha voluto tenere nel parterre. La donna voleva chiudere ma l’ex di Gemma Galgani l’ha costretta a vedersi in serata e così si sono ritrovati.

Nello specifico, Sara ha ceduto a rivederlo soprattutto perché l’uomo le ha detto di non voler più conoscere la signora perché troppo preso da lei. Giungerà in studio la signora che rimarrà particolarmente scossa perché Biagio non le ha fatto capire che voleva stoppare la conoscenza. Oltre a lei anche la redazione del Trono ovvero rimarrà stupita perché non ha mai fatto intendere di voler dare l’esclusiva.

Trono classico: Samantha bacia Bogdan, Alessio su tutte le furie

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano che Biagio una volta entrato, dirà di aver preso oggi questa decisione e sentirsi anche pronto ad uscire con Sara e conoscerla meglio al di fuori del programma. Subito dopo si parlerà anche di un dono del cavaliere a Sara, che dovrebbe essere una collana acquistata insieme alla figlia.

Dopo la padrona di casa Maria De Filippi ha chiamato Samantha al centro dello studio per parlare del suo percorso. La tronista è uscita con entrambi i corteggiatori ma con Bogdan si sono scambiati un bacio a telecamere spente. Questa circostanza farà arrabbiare moltissimo Alessio. Poi si parlerà anche dell’altro tronista, Giacomo.