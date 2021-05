Akash Kumar, rissa sfiorata con un ospite di Barbara D’Urso (VIDEO)

Lite per le strade di Milano tra Akash Kumar e dei paparazzi

Nel pomeriggio di giovedì il fotografo Alex Fiordelmondo, attraverso il suo account Instagram, ha condiviso una clip nella quale tutti i suoi seguaci hanno avuto modo di vedere Akash Kumar abbastanza irritato per le strade del capoluogo lombardo. Per quale motivo? Oltre al filmato è stata scritta una didascalia che parla di una forte litigata dell’ex naufrago con alcuni paparazzi. Sembrerebbe che quest’ultimi l’hanno seguito dopo il gossip su un suo presunto flirt con Antonella Fiordelisi, ex fiamma di Francesco Chiofalo.

Un’indiscrezione prontamente smentita dai diretti interessati. Nel video in questione si vede una rissa quasi sfiorata tra il modello indiano e un ospite di Barbara D’Urso, ovvero il paparazzo Alex Fiumara. Quest’ultimo, visibilmente scosso ha detto: “Paparazzi di mer**? Cos’è questa parola? Paparazzi cosa?”. Nel frattempo il 29enne ha fatto un gestaccio all’ospite al fotografo in una nota via di Milano.

Svelato il possibile motivo

Ma per quale ragione si è scatenata questa rissa tra Akash Kumar e Alex Fiumara? Stando alle dichiarazioni del paparazzo Alex Fiordelmondo, sul suo account Instagram sembra che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 sia subentrato ad una discussione già inoltrata tra un ex concorrente del Grande Fratello e questi fotografi.

L’ex gieffino sembra abbia affrontato questi paparazzi per chiarire un episodio accaduto 24 ore prima sempre nello stesso luogo a Milano. Quindi, il modello veronese, avrà acceso gli animi ancora di più creando questo caos. (Continua dopo il video)

Volano parole grosse tra Akash Kumar e i paparazzi

Sempre nel medesimo post condiviso sul suo account Instagram, il fotografo Alex Fiordelmondo ha anche confessato che tra l’ex naufrago Akash Kumar e questi paparazzi sembra siano volate parole grosse. “Volano parole grosse tra il modello di origini indiane e alcuni fotografi…”, si legge sul noto social network. Con molta probabilità nei prossimi giorni di questa litigata per le vie di Milano se ne parlerà nei format di Barbara D’Urso.

Nel frattempo, il 29enne indiano sul suo account ha già condiviso alcuni filmato in cui si è mostrato nel dietro le quinte del reality show condotto da Ilary Blasi, promettendo ai suoi seguaci che nella prossima puntata ci sarà da divertirsi.