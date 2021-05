Isola dei Famosi, denuncia di Giulia Salemi: “Come è stata ridotta dal branco”

Giulia Salemi prende le difese della madre Fariba Tehrani

A L’Isola dei Famosi 15, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi continuano ad esserci delle scintille tra alcuni naufraghi. Per questo motivo, per due puntate consecutive è scesa in campo Giulia Salemi, che ha difeso sua madre Fariba Tehrani nello studio di Cologno Monzese.

Ma non è finita qui, infatti la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. La modella ha usato delle affermazioni molto forti, frasi che sul web in pochissimo tempo sono diventate virali.

“Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato”, ha asserito l’influencer italo-persiana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha rivelato l’ex fiamma di Francesco Monte.

Lo sfogo in difesa della mamma

Infatti, contro la madre Fariba Tehrani ultimamente si sono scagliati Valentina Persia e Gilles Rocca con un atteggiamento poco consono ad un gioco televisivo. La figlia Giulia, che sta da qualche mese è felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, a Il Giornale ha confessato che si è superato il limite della decenza nei confronti della donna che l’ha messa al mondo. Ci sarebbe, in pratica, una vera e propria dinamica contro l’iraniana. E anche il pubblico de L’Isola dei Famosi se ne sono resi conto.

Il momento d’oro di Giulia Salemi: dal lavoro all’amore

Nel frattempo, Giulia Salemi sta attraversando un momento di grande popolarità. Infatti, in questi anni ha partecipato a Pechino Express e poi a due edizioni del Grande Fratello Vip. Inoltre l’influencer italo-persiana ha un grosso seguito sui suoi canali social con quasi un milione e mezzo di follower solo su Instagram.

In più, ultimamente sta prendendo lezioni di canto ed è stata promossa conduttrice. Da un paio di settimane, infatti su Mediaset Play Infinity conduce Salotto Salemi. Si tratta di un format in cui la ragazza trucca e intervista un personaggio televisivo. Al momento non è in programma la convivenza con Pierpaolo Pretelli, in compenso recentemente ha conosciuto suo figlio Leonardo.