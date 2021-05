Stefano Bettarini su Tommaso Zorzi: “È un prezzemolino e acchiappa tutto, a finire nel dimenticatoio ci metti un secondo”

Stefano Bettarini spara a zero su L’Isola dei Famosi 2021

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip ricorderà bene che Stefano Bettarini e Tommaso Zorzi hanno convissuto solo per tre giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. A distanza di qualche mese, durante una diretta Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge, l’e gieffino toscano ha sparato a zero su tutto e tutti, in particolare sul rampollo meneghino.

Ricordiamo che quest’ultimo durante il 13esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi ha letteralmente perso le staffe contro Angela Melillo e gli altri naufraghi perché non ammettono che in Honduras fanno della strategia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto di lui.

L’ex calciatore critica il rampollo meneghino

In merito agli opinionisti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, durante la live con il paparazzo Maurizio Sorge, l’ex gieffino Stefano Bettarini ha detto: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale“.

Mentre sul vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha dichiarato: “È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso”.

Stefano Bettarini affonda Tommaso Zorzi

Ma lo sfogo di Stefano Bettarini nei confronti di Tommaso Zorzi non è terminato qui. Infatti, parlando con il paparazzo Maurizio Sorge attraverso una diretta Instagram, l’ex marito di Simona Ventura è convinto che la popolarità e il successo del 26enne potrebbe svanire in un attimo.

“Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi, vai vai…”. Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”, ha concluso l’ex calciatore toscano.