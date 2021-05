Isola, Tommaso Zorzi furioso coi naufraghi: “Siete patetici, sono contro le vergini incinte” (VIDEO)

Caos a L’Isola dei Famosi 2021

In occasione del 13esimo appuntamento dell’Isola dei Famosi, in onda in differita giovedì 29 aprile è accaduto di tutto e di più. Infatti, ad un certo punto l’opinionista Tommaso Zorzi ha notato che molti naufraghi facevano il nome di Gilles Rocca.

Per questo motivo il rampollo meneghino, ha intuito che ci fosse un accordo in atto, voluto dallo stesso attore romano per poter tornare in Italia e riabbracciare la sua compagna. Quando anche Angela Melillo ha nominato il vincitore di Ballando con le Stelle, il 26enne si è alzato dalla sua postazione e non ci ha visto più dalla rabbia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Il rampollo meneghino sbotta contro Angela Melillo

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 si sono accordati? Il gruppo, e in particolare Angela Melillo, chiamata in causa da Ilary Blasi ha smentito di aver fatto una nomination per strategia e di parlare sempre per sé. A quel punto è intervenuto Tommaso Zorzi che, davanti a queste affermazioni è scattato come una molla dalla sua sedia.

“Non sono contro le strategie nei reality, ma sono contro le vergini incinte. Se sei una stratega di’ che sei una stratega e vai avanti. Quando venite sgamati siete lì con l’aureola. Fate delle brutte figure, non è possibile!”, ha sbottato il vincitore del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Tommaso Zorzi contro i naufraghi per le nomination di gruppo a Rocca

Una situazione del genere si è verificata durante le nomination della 13esima puntata de L’Isola dei Famosi. Infatti, gran parte dei naufraghi hanno fatto il nome di Gilles Rocca, subito dopo però hanno negato di essersi messi d’accordo. Solamente l’ex Pupa Myrea Stabile ha svelato la verità: “Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato”.

A quel punto Tommaso Zorzi ha letteralmente perso le staffe dicendo: “Vedi, ma allora? Ragazzi, volete prendere per il c**o me? Basta: siete banali, siete patetici…non si può fare una cosa così, ragionate con la vostra testa”. Anche la padrona di casa Ilary Blasi ha dato ragione all’opinionista dicendo: “Siete proprio bugiardi, fino alla fine”.