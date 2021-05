Vera Gemma, Jeda sbotta: “Dicono che sto con lei perché non ho una casa”

Vera Gemma eliminata da L’Isola dei Famosi 2021

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che lunedì scorso Vera Gemma ha perso al televoto contro Fariba Tehrani. Di conseguenza, visto che ha già fatto il giro di tutte le spiagge l’attrice romana è stata costretta ad abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Al momento sta effettuando il periodo di quarantena di 15 giorni e nel 13esimo appuntamento in onda su Canale 5 era presente il suo giovane fidanzato Jeda.

Infatti, la padrona di casa Ilary Blasi non si è dimenticata di menzionarlo creando un divertente siparietto con lui. E a proposito del produttore musicale, recentemente è sbottato per qualcosa che riguarda la sua vita privata. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa ha rivelato.

Il divertente siparietto con Ilary Blasi

Vera Gemma non è più una naufraga de L’Isola dei Famosi 15 e, nonostante sia già rientrata in Italia, giovedì sera non ha potuto presenziare in studio perché deve scontare due settimane in quarantena a causa del Covid. Nonostante ciò, però, Jeda è stato ospite nello studio di Cologno Monzese.

“Ognuno ha la sua ossessione ed io ho la mia: Jeda!”, ha dichiarato la conduttrice Ilary Blasi annunciandolo. Poi la moglie di Francesco Totti ha continuato così: “Gilles Rocca, ha Miriam, io ho Jeda. Ciao, che piacere, non pensavo che stasera fossi ancora qui! Devi sapere una cosa Jeda, io non ti nominerò mai”. A quel punto il fidanzato di vera Gemma ha replicato in questo modo: “Io sono sempre qua, dormo qua”.

Jeda: “Dicono che sto con lei perché non ho una casa”

Qualche giorno fa Jeda ha rilasciato una lunga intervista al noto magazine Nuovo, dove ha confessato di aver letto una serie di cattiverie in merito alla sua storia d’amore con la compagna Vera Gemma.

“Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna. All’inizio della nostra storia non sapevo nemmeno chi fosse suo padre…Non mi sono mai approfittato di lei, non le ho mai chiesto nulla e mai lo farò”, ha dichiarato il giovane produttore musicale.