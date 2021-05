Uomini e Donne, Luca bidona Ida Platano: “Ha un certo tipo di trascorso che mi spinge a…”

Nel numero di Uomini e Donne Magazine di venerdì 30 aprile è presente un’intervista fatta a Luca, il cavaliere che in questo periodo sta generando maggiore scalpore, in cui parla di Ida Platano. Quest’ultima è da poco ritornata nel parterre sperando di poter incontrare la persona giusta.

L’impresa, però si sta rivelando più ardua del previsto, sta di fatto che la dama ancora non è riuscita a instaurare una conoscenza con qualche cavaliere. A destare il suo interesse era stato proprio Luca, ma quest’ultimo non sembra ricambiare.

Le confessioni di Luca a Uomini e Donne Magazine

Tra i protagonisti più discussi di Uomini e Donne c’è Luca, il quale ha rilasciato un’intervista al magazine del programma in cui ha parlato del rapporto con Elisabetta e anche di Ida Platano. In merito a quest’ultima dama, il giovane ha detto di essere rimasto molto lusingato dalle avances ricevute da lei. Ricordiamo, infatti, che il primo giorno che la donna mise piede in studio palesò un interesse per lui. Inizialmente, Luca non ci aveva dato molto peso, tuttavia, in seguito ha cambiato un po’ idea.

Il protagonista, infatti, ha detto di essersi ricreduto sul suo conto nel momento in cui vide la sua prima sfilata. In tale occasione ha cominciato a rendersi conto del fascino della Platano e l’ha guardata con occhi diversi. Malgrado questo, però, il cavaliere ci ha tenuto a ribadire di non voler in nessun modo instaurare una conoscenza con lei. I motivi sono sostanzialmente due.

Due di picche per Ida Platano

Il primo risiede nel fatto che, attualmente, ha dato una sorta di esclusiva ad Elisabetta, in quanto vuole capire fino in fondo che cosa ci sia tra loro e cosa possa nascere. I due si sono promessi di rimuovere tutti quei paletti che, inizialmente, lui aveva frapposto tra loro, pertanto, sembra deciso a mantenere la sua parola. Il secondo motivo per cui Luca ha bidonato Ida Platano risiede nel passato della dama.

Luca, infatti, ha detto che la donna ha un trascorso alquanto travagliato alle spalle. Questo fattore, sommato alla notorietà di Ida, lo spingono ancor di più ad andarci in modo cauto. Pertanto, almeno per il momento, non c’è nessuna possibilità di vedere i due seduti al centro dello studio. Su chi poserà gli occhi l’ex di Riccardo Guarnieri? Lo scopriremo nelle prossime puntate.