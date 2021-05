Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 maggio: Vittorio ha uno sfogo, Maria affronta Irene

Le anticipazioni della puntata di martedì 4 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio prenderà la decisione di chiudere per sempre con Marta. Tale scelta, naturalmente, gli arrecherà molto dolore, pertanto, il direttore dello shopping center deciderà di sfogarsi con Armando.

Rocco, dal canto suo, farà il tutto per tutto per riuscire a riconquistare Maria. Per farlo, il giovane Amato chiederà anche aiuto ad Irene. Intanto, la posizione di Marcello sarà sempre più compromessa, ma il ragazzo proverà a non lasciar trapelare la sua agitazione con Ludovica.

Vittorio si fa consolare da Armando al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta verrà messa al corrente da Vittorio circa la sua decisione. Dopo aver beccato sua moglie tra le braccia di Dante, Conti deciderà di chiudere definitivamente con lei. Questa decisione, tanto inevitabile quanto dolorosa, comprometterà molto lo stato d’animo del protagonista. Per tale motivo, deciderà di andare da Armando per sfogarsi un po’ con lui. Ferraris si mostrerà molto disponibile ad ascoltare lo sfogo dell’amico.

In seguito, però, rivelerà di avere un metodo infallibile per cercare di alleviare le pene di cuore del direttore del grande magazzino. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello sarà profondamente turbato per la sua posizione. Il giovane comincerà a credere di non avere via d’uscita, malgrado il turbamento, però, proverà a mascherare la cosa con Ludovica.

Anticipazioni 4 maggio: Rocco vuole riconquistare Maria

Dopo aver tergiversato a lungo, poi, nella puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore, vedremo anche che Maria deciderà di affrontare Irene. Le due dame avranno uno scontro, che non sembrerà portare alla risoluzione del conflitto. Rocco, invece, sarà pentito per quanto accaduto, pertanto, proverà a riconquistare il cuore e la fiducia di Maria. Per riuscire nel suo intento, il giovane chiederà anche l’aiuto della Cipriani.

Dante e Marta, intanto, avranno un confronto in merito al filmato che ha intenzione di realizzare la Sterling. Si tratta di un’iniziativa molto importante per il Paradiso, che potrebbe portare lo shopping center ad avere successo a livello mondiale. In particolar modo, si dovrebbe realizzare un filmato, da mostrare oltreoceano, contenente la storia del magazzino. I due, dunque, dibatteranno sull’argomento, ma il giudizio finale spetterà sempre a Vittorio. Cosa deciderà di fare quest’ultimo? Lo scopriremo nelle prossime puntate.