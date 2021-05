Roberta in crisi con Riccardo, brutto gesto verso la redazione di Uomini e Donne: “La certezza è venuta meno”

In queste ore, Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha spiegato di essere in crisi con Riccardo. Tra i due le cose non stanno procedendo esattamente nel migliore dei modi specie a causa di alcuni disguidi accaduti di recente.

La dama ha parlato, soprattutto, di un brutto gesto fatto da Guarnieri con la redazione del programma. Inoltre, ha detto che le certezze che aveva prima adesso stanno cominciando a vacillare. Vediamo tutto nel dettaglio.

Perché Riccardo e Roberta sono in crisi

Roberta ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di essere in crisi con Riccardo. La redazione di Uomini e Donne le ha chiesto di spiegare come stiano andando le cose tra loro e lei ha spiegato di essere in un periodo di stallo. Recentemente hanno avuto un acceso diverbio, a seguito del quale le cose si sono parecchio raffreddate. Tra i motivi che hanno spinto la coppia a discutere pare ci sia un avvenimento verificatosi al loro ultimo giorno di presenza in studio.

In particolare, Roberta ha detto che, per correttezza, disse a Riccardo di aver sentito Armando nei giorni passati. Tuttavia, tra loro non c’è mai stato nulla in quanto la Di Padua era innamorata di Guarnieri. Ad ogni modo, dopo aver fatto questa confessione, chiese al cavaliere di non rivelare nulla in puntata in quanto voleva che il momento della scelta fosse solo per loro due.

Il brutto gesto di Guarnieri

Riccardo, invece, non le ha dato ascolto ed ha rivelato tutto alla redazione. Questo gesto è stato visto dalla Di Padua come una sorta di tradimento. Pertanto, da quel momento in poi ha deciso che non si sarebbe più aperta al cento per cento con lui. Attualmente, dunque, Riccardo e Roberta stanno vivendo una piccola crisi che la damma non ha potuto negare. Nonostante questo, però, stanno continuando a mettere alla prova il loro sentimento per capire se possa condurli verso una relazione stabile oppure no.

I loro incontri avvengono una volta ogni 15 giorni a causa della lontananza e delle restrizioni causate dalla pandemia. Roberta, inoltre, ci ha tenuto a precisare di non aver fatto conoscere ancora Guarnieri a suo figlio in quanto vuole essere prima sicura che si tratti di una cosa seria e duratura prima di fare questo grande passo.