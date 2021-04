Oroscopo 1 maggio 2021: risposte per Sagittario, Vergine fortunati in amore

Le previsioni dell’oroscopo del 1 maggio 2021 denotano una giornata positiva per i Vergine dal punto di vista sentimentale. I Pesci, invece, dovrebbero fermarsi una attimo a riflettere, mentre i Sagittario possono essere più attivi per realizzare i propri obiettivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento caratterizzato da grande successo in campo professionale. Il boom, però, si verificherà a partire da metà mese, pertanto, almeno per il momento è importante darsi da fare. In amore, invece, si apriranno nuovi scenari, siate più flessibili.

Toro. La sfera sentimentale è messa un po’ alla prova in questo periodo. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi andare a discussioni troppo accese. Si può manifestare il proprio punto di vista e il dissenso anche in modo tranquillo e pacato. Siate più equilibrati.

Gemelli. Il coraggio è una cosa che non deve mai mancare. Cercate di essere intraprendenti e spigliati, sia in amore sia nel lavoro. Specie per quanto riguarda il primo aspetto, il mese di maggio è estremamente proficuo. Non lasciatevi scappare le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Cancro. L’Oroscopo del 1 maggio denota una giornata particolarmente dinamica. Se siete in attesa di risposte in campo sentimentale, forse è il momento di darsi da fare. Il lavoro, invece, ci metterà ancora un po’ di tempo prima di carburare e entrare nel vivo al cento per cento.

Leone. L’amore non è favorito in questo periodo. Pertanto, cercate di concentrarvi un po’ di più sulle altre sfere della vostra vita, come ad esempio le amicizie e il lavoro. Non è detto che non si possa essere felici anche da soli. La cosa fondamentale è trovare un proprio equilibrio solido.

Vergine. Per voi, invece, l’amore è estremamente favorito in questo periodo. I rapporti stabili potranno trasformarsi in qualcosa di più e compiere dei passi importanti. In campo lavorativo, invece, non esponetevi troppo e cercate di stare lontani dalle discussioni e dalle polemiche che non vi riguardano.

Previsioni 1 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le situazioni in sospeso vanno gestite con cautela. Non siate frettolosi nelle decisioni, in quanto è opportuno valutare attentamente i pro e i contro di molti aspetti. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, in tutto quello che fate tendete sempre a metterci il cuore. Questo potrebbe essere penalizzante a volte.

Scorpione. I nati sotto questo segno devono comportarsi in modo prudente e assennato per quanto riguarda le questioni lavorative. I sentimenti, invece, sono stati un po’ altalenanti nell’ultimo periodo, ma a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. Concedetevi qualche momento con il partner per rilassarvi.

Sagittario. Le risposte che tanto stavate aspettando sono arrivate, quindi, adesso non vi resta da fare altro che impegnarvi concretamente per realizzare i vostri obiettivi. Le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda i sentimenti, pertanto, non arrendetevi se vi interessa qualcuno.

Capricorno. L’Oroscopo del 1 maggio denota una giornata molto favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Le relazioni nate da poco potrebbero essere destinate a trasformarsi in qualcosa di molto importante. Quelle stabili, invece, hanno già oltrepassato la fase di rodaggio, pertanto, cosa aspettate per fare il grande passo?

Acquario. Giornata piena di ricordi e di insicurezze. Oggi sarà opportuno mantenere la calma e circondarvi solamente delle persone che ci tengono a voi. Se potete, prendetevi una piccola pausa dal lavoro, in modo da rilassarvi e pensare alla vostra vita sentimentale.

Pesci. Le insicurezze attanagliano la vostra mente. Se volete uscire indenni da questa tempesta fareste bene a fermarvi un attimo e a riflettere su cosa c’è che non va nella vostra vita. Andare a tentativi non vi condurrà da nessuna parte, pertanto, cercate di agire con criterio.