Temptation Island, Raffaella Mennoia svela qual è il criterio per scegliere le coppie: “Ho un trucco” (FOTO)

Raffaella Mennoia ha registrato delle Instagram Stories in cui ha svelato dei retroscena su Temptation Island. In queste settimane, come tutti i fan ormai sapranno, si stanno svolgendo i casting per la selezione dei partecipanti del reality show incentrato sulle tentazioni.

A scegliere le coppie è proprio il braccio destro di Maria De Filippi. A seguito delle svariate domande ricevute, la donna ha deciso di svelare qualche piccolo segreto. Nel dettaglio, ha raccontato quale sia il parametro di riferimento che adopera per selezionare i partecipanti. Prendete nota se avete intenzione di candidarvi.

I segreti di Raffaella per entrare nel cast di Temptation Island

Nelle recenti IG Stories, Raffaella Mennoia ha svelato ai fan alcuni segreti per poter essere presi nel cast di Temptation Island. In particolare, la caporedattrice ha detto di avere un segreto per scegliere le coppie, esso è quello di ascoltarle. Con il passare degli anni, la donna ha avuto modo di maturare una bella esperienza in questo ambito, pertanto, si lascia molto influenzare dal suo intuito. Per poter essere presi nel programma, o quantomeno provarci, è importante che le coppie abbiano una motivazione.

Essa potrà essere congiunta o divergente, ma l’importante è che ci sia un movente molto forte per decidere di partecipare a tale selezione. Il primo colloqui può durare anche dalle 2 alle 3 ore, dipende naturalmente dai casi e dalla dialettica degli interlocutori. Il segreto fondamentale per fare una buona impressione è quella di parlare tanto, in quanto Raffaella ha ammesso di essere una grande ascoltatrice.

La grande responsabilità della Mennoia

Una volta superato il primo colloquio, poi, la caporedattrice fa una selezione delle coppie che ha intenzione di risentire. In tale occasione, quindi, si dà luogo ad un secondo incontro, che generalmente ha una durata inferiore. L’ultima fase, poi, è il terzo colloquio, a cui solo pochissime coppie hanno accesso. Coloro i quali riescono ad arrivare a tale fase hanno altissime probabilità di essere presi.

Nello svelare i parametri che utilizza per selezionare il cast di Temptation Island, Raffaella Mennoia ci ha tenuto a precisare che l’esperienza le è di grande aiuto. Sono tre anni che svolge questo incarico completamente in solitaria, pertanto, sente anche un grande senso di responsabilità. Per fare una buona impressione, dunque, bisogna dare l’idea di essere molto motivati e di non essere “capitati” lì solo per caso.