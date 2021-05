Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez evita di citare Monte: “Ignazio Moser l’ho baciato quando ho lasciato l’altro” (VIDEO)

Cecilia Rodriguez ospite a L’Isola dei Famosi 15

Giovedì sera in occasione del 13esimo appuntamento de L’Isola dei famosi 15 è stata Cecilia è stata ospite Cecilia Rodriguez per assistere allo sbarco in Honduras del suo fidanzato Ignazio Moser. Oltre a lei, in studio è ritornata Giulia Salemi per sostenere la madre Fariba Tehrani e Giovanni Ciacci per Gilles Rocca. Gli autori del reality show di Canale 5 hanno così deciso di organizzare una prova ricompensa per l’ex ciclista trentino con la complicità della compagna.

Infatti, i due a migliaia di chilometri di distanza avrebbero dovuto rispondere in modo corretto a delle domande di coppia. In quella circostanza, però, c’è stato un po’ di caos e i due che sono conosciuti e amati all’interno della casa del Grande Fratello Vip non ne hanno indovinata una. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La gaffe della modella argentina a L’Isola dei Famosi 2021

A L’Isola dei Famosi 2021, alla domanda diretta della conduttrice Ilary Blasi ‘Come era vestita Cecilia quando vi siete baciati la prima volta?‘, La sorella di Belen Rodriguez ha detto: “Io mi ricordo molto bene ed anche lui si ricorda“. A quel punto il neo naufrago Ignazio Moser ha risposto così: “Era la notte di Halloween al Grande Fratello, lei era vestita da zucca ed io da Dracula“.

Purtroppo non è così perché la modella argentina ha ammesso: “Oddio mi sono confusa! Ho scritto dei pantaloni rossi. E’ quando ho lasciato l’altro! Mi sono confusa Ilary!”. Frase che ha fatto storcere il naso al popolo del web perché secondo loro è stato irrispettoso nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne con cui stava da oltre quattro anni. (Continua dopo il video)

Quando ti chiedono se sei gelosa del tuo ragazzo 🙄 #Isola pic.twitter.com/RewyGDXfPI — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2021

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser stanno insieme da quattro anni

Per chi non lo ricordasse Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser formano una coppia dal Grande Fratello Vip del 2017. Infatti, durante la notte di Halloween nella casa di scoppiò la passione. tra i due. In quella edizione c’erano personaggi come Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, oltre ai fratelli Rodriguez (lei e Jeremias)