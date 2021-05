Temptation Island torna con Filippo Bisciglia e senza coppie famose: la decisione Mediaset

Torna Temptation Island ma alla versione originale

Nonostante la pandemia in corso la scorsa stagione televisiva Temptation Island è andata in onda con la doppia versione, estiva ed autunnale. La prima condotta da Filippo Bisciglia ormai veterano del format e l’atra con Alessia Marcuzzi.

Anche quest’anno il programma prodotto da Maria De Filippi si farà, ma a quanto pare solo quella che sarà trasmesso a luglio. Invece la versione autunnale sembra essere in forte bilico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia

Se l’anno scorso la produttrice Maria De Filippi ha deciso di sospendere l’edizione Vip per realizzarne una composta da Vip e Nip ed una di sole coppie non famose, in questa nuova edizione, stando a quanto ha scritto il giornalista Giuseppe Candela per il portale Dagospia, sarebbe in produzione solo un’edizione condotta dal veterano Filippo Bisciglia e composta totalmente da personaggi non celebri.

“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

I Prelemi e gli Zengavo fuori da Temptation Island

In questo modo, pare che siano state escluse durante la ricerca dei personaggi, le tre coppie vip annunciate da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Non ci sarebbero dunque né Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e nemmeno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello Vip 5, ma neanche Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Dunque, dopo un paio di edizioni con i personaggi noti, guidate prima da Simona Ventura e poi Alessia Marcuzzi, ed una ibrida condotta da Filippo Bisciglia, Temptation Island tornerà alla vecchia formula. Ovviamente al momento è solo un rumor, quindi tocca aspettare notizie ufficiali da parte della Fascino PGT, casa di produzione di Maria De Filippi e Mediaset.