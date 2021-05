Valentina Persia ironizza su Isolde: “Si è svegliata Heidi”. Elettra: “Controlla la rabbia!”

Valentina Persia chiama Heidi la campionessa di sci: è polemica

Giovedì sera, in occasione della 13esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser si è unito al gruppo dei Primitivi. Ricordiamo che quest’ultimi sono tutti coloro che sono da più tempo in Honduras. Mentre negli Arrivisti, oltre alle new entry tranne la Ferrera eliminate, ci sono anche Roberto Ciufoli, Awed e Fariba. E proprio sulle due falde la padrona di casa Ilary Blasi ha parlato parecchio durante la serata.

Infatti, la conduttrice ha mostrato al pubblico alcuni fuori onda dove si sono messi d’accordo nel mandare in nomination l’ex Pupa Miryea Stabile. Una delle concorrenti più forti di questa edizione, ossia Valentina Persia ha successivamente ironizzato su Isolde Kostner dicendole: “Si è svegliata Heidi, è già tanto”. Ma andiamo a vedere quale è stata la reazione della diretta interessata e anche dell’opinionista Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini riprende Valentina Persia davanti a tutti

A quel punto è intervenuta Elettra Lamborghini che all’Isola dei Famosi 15 ha storto il naso per la battuta di Valentina Persia su Isolde. La cantante emiliano non ha perso tempo a rimproverare la comica romana: “Ti prego di controllare la tua rabbia! La Heidi in questione è stata fin troppo educata. Sta uscendo una parte antipatica di te. Non lo trovo carino”.

Stavolta però, l’ereditiera ha toppato visto che la barzellettiera ha parlato con calma e senza alcuna vena di rabbia come ha fatto le scorse volte. Per caso il diretto del magazine Chi, Alfonso Signorini ha ragione? Ovvero che sono davvero troppi tre opinionisti?

Isola dei Famosi 2021: la replica di Isolde Kostner sorprende tutti

A grande sorpresa di tutti, ovvero dei naufraghi e anche del pubblico da casa, Isolde Kostner ha aperto bocca all’Isola dei Famosi 15. La campione di sci ha deciso di replicare alla battuta ironica di Valentina Persia: “Io ho un nome! Non vedo perché debba chiamarmi Heidi”.

Intanto, il nuovo arrivato Ignazio Moser, avvertito dalla fidanzata Cecilia Rodriguez di stare attento con le donne, fa parte del gruppo dei Primitivi. Quindi, ora i telespettatori del reality show di Canale 5 si aspettano che l’ex gieffino porti una ventata di freschezza ed energia a quella fazione.