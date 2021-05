Laura Torrisi ricoverata in ospedale: “Malattia subdola”, ecco di cosa si tratta (FOTO)

In queste ore, Laura Torrisi ha pubblicato un post su Instagram in cui si è mostrata all’interno di un ospedale. L’attrice ha raccontato che credeva di essere finalmente uscita da questo incubo, che è cominciato lo scorso anno, ma purtroppo non è stato così.

La protagonista, infatti, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di alcuni problemi all’utero. Tra i commenti ci sono state molte persone che hanno mostrato il loro supporto e la vicinanza all’attrice. Tra i vari messaggi di conforto, è stato svelato anche il problema di cui soffre.

Laura Torrisi annuncia di essere di nuovo in ospedale

Laura Torrisi è finita di nuovo in ospedale. L’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha inquadrato la stanza della struttura ospedaliera nella quale si trova. Nell’immagine, poi, sono presenti le sue gambe, avvolte da delle calze bianche molto spesse, che lei ha ironicamente definito “Calze anti trombo”. Inoltre, ci ha tenuto a specificare di aver dovuto rimuovere lo smalto in quanto presto dovrà fare un intervento. Una volta fatto questo annuncio, i fan sono immediatamente accorsi per mostrarle solidarietà e vicinanza.

Tra i vari commenti sono spuntati anche quelli di personaggi famosi, come ad esempio Elisabetta Gregoraci, Sandra Milo, Melissa Satta e tante altre donne. oltre alle parole di vicinanza e apprensione, però, c’è anche chi ha fatto un po’ di chiarezza in merito al tipo di problema da cui è affetta l’attrice. Nello specifico si tratta di Endometriosi. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Il problema di salute dell’attrice

Tale malattia si manifesta nelle donne, solitamente, tra i 25 e i 35 anni, tuttavia, può presentarsi anche in fasce diverse. Oltre che essere un problema fortemente fastidioso e invalidante, si tratta di una patologia che colpisce nell’anima e nella psicologia delle donne che ne sono affette. Laura Torrisi ha scoperto questo disturbo lo scorso dicembre, quando annunciò ai fan di aver trascorso in ospedale i giorni di capodanno. A distanza di un po’ di mesi credeva di essersi liberata di tale fastidio ma, purtroppo, così non è stato.

Per tale ragione, a seguito di alcune complicazioni, la dama è stata costretta ad un nuovo ricovero. Adesso è pronta a sottoporsi all’operazione allo scopo di liberarsi definitivamente di questo problema. Alcuni utenti hanno commentato la vicenda definendo questa malattia come “subdola”. Ad ogni modo, non ci resta che attendere le prossime ore per sapere come sarà andato l’intervento.