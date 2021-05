Uomini e Donne spoiler puntata di lunedì 3 maggio 2021: novità e discussioni al trono di Samantha

Gli spoiler della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che si parlerà principalmente di Samantha. La scorsa messa in onda si è conclusa con la conduttrice che ha chiamato la dama a centro studio per parlare delle sue vicende di cuore.

Oltre che discutere di questo argomento, però, il pubblico assisterà anche a quello che è accaduto dietro le quinte tra Carolina e giacomo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che vedremo.

Spoiler puntata di lunedì: Samantha tra due fuochi

La puntata di lunedì 3 maggio di Uomini e Donne sarà incentrata principalmente su Samantha. Nelle precedenti messe in onda non si è molto parlato di lei, pertanto, in tale appuntamento le verrà dato spazio. La tronista sta approfondendo la conoscenza con Alessio e Bohdan. Specie con il primo, però, ci sono stati dei disguidi di recente, i quali verranno affrontati anche nella puntata di lunedì. Samantha, infatti, ha deciso di incontrare il giovane per parlare di quanto, nella speranza di trovare un punto d’incontro.

Bohdan, nel frattempo, non sarà molto felice di assistere al riavvicinamento tra i due protagonisti, pertanto, darà luogo ad uno sfogo. La tronista, dunque, si troverà tra due fuochi e non saprà da quale parte schierarsi. Intanto, Maria De Filippi darà anche la linea al retro dello studio, luogo in cui si sono rifugiati Carolina e Giacomo nella scorsa puntata. La corteggiatrice è rimasta molto male per la vicinanza mostrata da lui nei confronti di Martina.

Cosa è successo tra Carolina e Giacomo a Uomini e Donne

A tal proposito, ha deciso di uscire dallo studio e lui l’ha seguita. Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo cosa è accaduto. Martina, dal canto suo, non accetterà di buon grado la scelta del tronista di lasciarla da sola in studio, dopo aver trascorso un’esterna bellissima. Durante la puntata, poi, verrà dato spazio anche agli altri protagonisti del trono over di cui non si è ancora parlato.

Tra di loro c’è, ad esempio Isabella, la quale spiegherà quali conoscenze ha deciso di approfondire all’interno dello studio. Silenzio stampa da parte di Ida. La dama è tornata nel parterre del programma da alcune settimane, ma in nessuna puntata si è parlato di lei. A quanto pare, nessun signore ha mostrato interesse nei suoi confronti. Sarà cambiato qualcosa intanto? Lo scopriremo presto.