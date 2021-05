Giulia Salemi confessa: “Dopo anni difficili ho trovato la felicità, Pierpaolo Pretelli mi comprende”

Giulia Salemi innamorata di Pierpaolo Pretelli

Oltre alla doppia partecipazione nello studio de L’Isola dei Famosi 15 per sostenere la madre Fariba Tehrani, Giulia Salemi ha anche ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di amore e di lavoro. Ad esempio, al noto giornale nazionale Il Tempo l’influencer italo-persiana ha rivelato come va con il fidanzato di Pierpaolo Pretelli di come vive la relazione sentimentale.

“La storia con Pierpaolo è nata sotto le telecamere nella Casa del Grande Fratello quindi da una parte mi fa piacere parlare di lui, ma dall’altra voglio anche difendere la nostra relazione. E quindi non esagero. L’esercito Prelemi è comunque fantastico e posso solo ringraziarlo ogni giorno. Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il fan numero dell’altro. Non entriamo mai in competizione, ci divertiamo e ridiamo tantissimo. Lo stimo come uomo, come padre e come figlio. Credo avessimo bisogno l’uno dell’altra”, ha dichiarato la ragazza.

L’influencer felice di avere il 30enne lucano al suo fianco

Ma non è finita qui, sempre sul noto quotidiano nazionale Il Tempo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi ha detto che non si vuole sbilanciare, perché è abbastanza scaramantica. Tuttavia, la modella crede che questo sia un bel momento della sua vita.

“Amicizia, amore e lavoro: sto trovando la quadra dopo anni difficili. E penso di meritarmi un po’ di felicità. Oggi sono riuscita a superare i miei complessi: sono orgogliosa delle mie origini e mi piaccio. Essere persiana è una peculiarità che mi rende unica. Mi pento di essermene vergognata da bambina. Non vedo di tornare in Iran e di rivedere i miei parenti. Un bel viaggio io e mia mamma Fariba”, ha asserito l’influencer italo-persiana.

Giulia Salemi parla di lavoro

Oltre a Il Tempo, Giulia Salemi ha rilasciato un’altra intervista a Il Giornale. In quell’occasione, però, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non ha parlato di sentimenti per Pierpaolo Pretelli, bensì di lavoro.

“Sto studiando da conduttrice 2.0. Mi piacerebbe condurre un format che mescoli tanti mondi diversi, creando un modo nuovo di comunicare. Un po’ come Salotto Salemi, che è nato con questo obiettivo. A chi voglio togliere il posto? Per carità, a nessuno. Giustamente tutti si tengono stretti i propri posti, come farei anche io. Quando ci sarà il ricambio generazionale vorrei farmi trovare pronta. Nel frattempo… Salotto Salemi è fondamentale per me. È una scuola continua, un modo grandioso di imparare”, ha concluso la figlia di Fariba Tehrani.